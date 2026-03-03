27.04.2026 / Economía

Electrolux dejará de fabricar heladeras en Rosario y echará a 100 empleados a partir de mayo

La empresa informó que el recorte forma parte de una reconfiguración más amplia de la actividad industrial del establecimiento. En enero pasado, la empresa ya había cesado la fabricación de cocinas, lo que marcó el inicio de un proceso de retracción en su capacidad productiva.




Frimetal, la firma que produce para la multinacional sueca Electrolux, dejará de fabricar heladeras en su planta ubicada en la zona sur de Rosario a partir de mayo y echará alrededor de 100 trabajadores que se desempeñaban en esa línea.

La empresa informó que el recorte forma parte de una reconfiguración más amplia de la actividad industrial del establecimiento. En enero pasado, la empresa ya había cesado la fabricación de cocinas, lo que marcó el inicio de un proceso de retracción en su capacidad productiva.

De acuerdo con fuentes técnicas y gremiales, la reducción se implementó en etapas a lo largo del primer cuatrimestre. Tras el cierre de la línea de cocinas, en marzo se habilitó un esquema de retiros voluntarios al que adhirieron alrededor de 130 empleados.

La fase que se pondrá en marcha en mayo implicará la paralización total del ensamblaje de heladeras, lo que reducirá aún más el nivel de actividad en la planta. A partir de entonces, el complejo industrial quedará enfocado exclusivamente en la producción de lavarropas y freezers.

Desde la compañía señalaron que la continuidad operativa se sostendrá en esas dos unidades de negocio, aunque con una merma significativa tanto en el volumen de fabricación como en la cantidad de horas laborales.

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