El Gobierno de Milei echó a más de 100 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Los trabajadores remarcaron que este recorte significa perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta, lo que aumenta el riesgo tanto para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria, entre otros.

El sector más afectado por los despidos fue la Red de Observación, conformadas por las estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del país, que realizan un monitoreo continuo de temperatura, presión, humedad, etc.

Pese a las movilizaciones de los trabajadores para defender los puestos de trabajo en el organismo, el Gobierno de Javier Milei echó al menos a 140 empleados del. El paso de la motosierra en el servicio podría dejar a la Argentina sin alertas meteorológicas, en medio de un panorama de eventos extremos que se repiten como las inundaciones.De esta manera, de los 240 despidos estipulados ya se ejecutaron 140. Los telegramas llegarían a los hogares del personal este jueves 16 de abril.Vale recordar que al inicio de la gestión libertaria ya se habian aplicado ajustes al presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional y tambien se habian despido trabajadores, algunos de los cuales fueron revertidos. Pero todo apunta a que en esta oportunidad la motosierra de Milei no dará marcha atrás.