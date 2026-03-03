La protesta de SUTNA y la CGT por los 920 despidos en FATE terminó con represión y detenidos

La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) movilizaron este miércoles hacia la Secretaría de Trabajo para respaldar la audiencia por la conciliación obligatoria ante el cierre de la planta de FATE y el despido de 920 operarios, pero el acompañamiento sindicalLa protesta coincidió con el vencimiento de la conciliación dictada tras el anuncio de cierre definitivo de la fábrica en San Fernando. A las 11, mientras se desarrollaba la audiencia virtual entre el Gobierno, la empresa y el gremio, el Ejecutivo debía definir si extendía la tregua por otros cinco días o si dejaba caer la instancia de negociación.El SUTNA había convocado a un paro de 24 horas para combinar la discusión formal con una demostración de fuerza en la calle, acompañado por la CGT y por La Bancaria. La concentración comenzó a media mañana y se desplazó hacia la sede laboral, con impacto en las calles aledañas del microcentro porteño.Según denunciaron dirigentes sindicales y legisladores presentes, el operativo se desplegó pese a que la manifestación se mantenía en el carril habilitado y sin cortar el Metrobús. Hubo personas afectadas por los gases, manifestantes golpeados y al menos un dirigente detenido y luego liberado en medio de la desconcentración.En paralelo, el gremio había solicitado en los últimos días la intervención de autoridades bonaerenses para explorar alternativas que permitan la reapertura de la planta y la continuidad de los puestos de trabajo, mientras el conflicto queda ahora atado a la definición oficial sobre la conciliación y al futuro de los 920 empleos en riesgo.