Día del Animal en Argentina: por qué se celebra el 29 de abril y cuál es su origen

El Día del Animal en Argentina se celebra todos los 29 de abril, una fecha que busca generar conciencia sobre el cuidado, la protección y el respeto hacia todas las especies. A diferencia de otros países, donde la efeméride se conmemora en octubre, en el país tiene un origen propio ligado a una figura clave del proteccionismo animal.La fecha fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, quien falleció el 29 de abril de 1926. Albarracín fue un abogado y activista que dedicó gran parte de su vida a promover leyes para proteger a los animales del maltrato.Fue presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y uno de los principales impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales (Ley 2.786), sancionada en 1891, una de las primeras en el mundo en su tipo.Su trabajo marcó un antes y un después en la forma en que el Estado argentino comenzó a reconocer derechos básicos para los animales.Más allá del origen histórico, el Día del Animal tiene un objetivo claro: promover el respeto por todas las formas de vida y visibilizar problemáticas actuales como el maltrato animal, el abandono de mascotas, el tráfico ilegal de especies y la necesidad de adopción responsable.También es una oportunidad para reforzar campañas de vacunación, cuidado veterinario y educación sobre tenencia responsable.En distintas ciudades del país se realizan actividades organizadas por escuelas, organizaciones civiles y entidades proteccionistas. Entre las más habituales se encuentran:- Jornadas de adopción de perros y gatos- Charlas educativas sobre bienestar animal- Campañas de vacunación y castración- Eventos solidarios en refugiosAdemás, muchas familias aprovechan la fecha para reconocer el vínculo con sus mascotas y promover prácticas de cuidado responsable.A nivel internacional, el Día Mundial del Animal se celebra el 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís. Sin embargo, Argentina adoptó el 29 de abril como fecha propia, vinculada a su historia local y al legado de Albarracín.Esta diferencia convierte a la efeméride en una de las pocas con identidad nacional dentro del calendario global.