Bono jubilados ANSES mayo 2026: cuánto cobran y quiénes lo reciben

El Gobierno nacional confirmó que en mayo de 2026 los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000. El monto, que permanece congelado desde hace meses, se pagará junto con los haberes previsionales y está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima.La medida fue ratificada por fuentes oficiales y replicada por distintos medios, que señalaron que el refuerzo no tendrá actualización pese al avance de la inflación, lo que implica una pérdida relativa de su poder adquisitivo.El bono se liquidará de manera automática junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El esquema mantiene la misma lógica que en meses anteriores:Jubilados que cobran la mínima: reciben el bono completo de $70.000.Jubilados con ingresos superiores: el bono se paga de forma decreciente hasta un tope.Quienes superan el límite establecido: no acceden al refuerzo.De esta manera, el objetivo del Gobierno es concentrar la asistencia en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional.El refuerzo para jubilados fue implementado como una medida de compensación frente a la inflación. Sin embargo, el monto de $70.000 no se actualiza desde hace varios meses, lo que genera críticas por la pérdida de poder de compra.En términos reales, el bono representa cada vez menos dentro del ingreso total de los jubilados, especialmente en un contexto de suba de precios en alimentos y servicios básicos.El bono no se incorpora al haber jubilatorio ni forma parte del cálculo de movilidad. Es un pago extraordinario que se define por decreto y puede modificarse o discontinuarse.Esto implica que no influye en futuros aumentos, no se considera para el aguinaldo y depende de decisiones del Poder Ejecutivo mes a mes.La confirmación del bono se da en un contexto en el que los haberes jubilatorios siguen corriendo por detrás de la inflación. Si bien la fórmula de movilidad ajusta periódicamente los ingresos, los refuerzos extraordinarios se volvieron una herramienta clave para evitar una mayor caída del poder adquisitivo.Sin embargo, el congelamiento del bono introduce un límite a esa estrategia, ya que su efecto se diluye con el paso del tiempo.Lo cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Para quienes cobran más, el monto se reduce de manera proporcional hasta un tope.No es un pago permanente. Se define mes a mes por el Gobierno y puede modificarse o discontinuarse.No. Al ser un refuerzo extraordinario, no se incluye en el cálculo del medio aguinaldo ni en la movilidad jubilatoria.