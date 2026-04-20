La CGT marcha a Plaza de Mayo en vísperas del Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará a Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador con eje en la defensa del trabajo y el objetivo de presionar al Gobierno tras los fallos que beneficiaron la reforma laboral, en una jornada de protesta que se distingue por no incluir un paro general pero que, según advierten, podría escalar “si no hay respuestas oficiales”.

, donde se realizará la lectura de un documento, las exposiciones del triunvirato y una ceremonia religiosa frente a la Catedral Metropolitana en homenaje alPor su parte, la cúpula de la Iglesia católica decidió no participar formalmente de la movilización, luego de que se diluyera la posibilidad de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezara la misa prevista. En su lugar, el acto religioso quedaría a cargo del cura Lorenzo “Toto” de Vedia, referente de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé.A diferencia de un paro general, la convocatoria no implicará una paralización total de actividades, aunque se espera un impacto dispar en servicios y transporte por la adhesión parcial de distintos gremios, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, el funcionamiento dedependerá de cada línea, mientras que en losse anunciaron medidas en los ramales Sarmiento y Mitre, y en el sector aerocomercial podrían registrarse demoras vinculadas a esquemas operativos y al conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional.La movilización se da en un contexto de creciente tensión con el Gobierno de, con reclamos centrados en la reforma laboral, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, en articulación con sindicatos estatales y sectores de la CTA.El escenario se complejizó tras el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que determinó que la causa impulsada por la CGT contra el Estado tramite en ese fuero y no en la Justicia laboral, lo que fue interpretado por la central como un revés en su estrategia judicial.Además, se suma al fallo de una semana atrás que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la reforma laboral y restituyó la plena vigencia de la ley mientras continúa el trámite de fondo, luego de que la Cámara del Trabajo hiciera lugar al planteo del Estado para otorgarle efecto suspensivo al recurso de apelación.Desde la conducción sindical calificaron la decisión como “aberrante” y adelantaron que analizan nuevas presentaciones, mientras buscan sostener una demostración de fuerza en las calles en medio de tensiones internas dentro del peronismo y cuestionamientos de sectores que reclaman medidas más contundentes.