En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia respaldó el derecho a huelga

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este jueves a favor del derecho a huelga tras un pedido que hizo el sector que representa a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).La CIJ determinó que el derecho a la huelga está protegido por el convenio número 87 de la OIT, que garantiza el derecho de trabajadores y empleadores a organizarse libremente, afiliarse a sindicatos y redactar sus estatutos, todo sin interferencia ni autorización previa del Estado.El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada “ley de modernización laboral”, aprobada por el Congreso el pasado 28 de febrero, se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades a las que ahora se considera “esenciales”.Con la reforma laboral se amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes. Entre las esenciales, figuran el transporte aéreo, la educación y la recolección de residuos, entre otros. Entre los servicios “trascendentes”, aparecen la industria y la gastronomía, por ejemplo. Cuando Javier Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT.Para la OIT los servicios esenciales son el sector de salud, los servicios de suministro de agua potable, electricidad y distribución de energía y el control del tráfico aéreo.La consulta ante la CIJ fue impulsada por el Consejo de Administración de la OIT, cuyo representante argentino es Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y exintegrante del Consejo de Mayo, el organismo oficial en el que se discutió originalmente el proyecto de ley de reforma laboral.Martínez, que integra el consejo directivo de la CGT, pretende utilizar este pronunciamiento en su disputa legal con el Gobierno por la validez de la reforma laboral.“Celebramos el fallo del dia de hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual ratifica que el derecho a la huelga es un derecho indiscutible del derecho a la libertad sindical e integra el contenido esencial del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un histórico respaldo de la Corte Internacional de Justicia: el derecho a la huelga es pilar fundamental de la libertad sindical”, manifestó Martínez.Aunque el pronunciamiento de la CIJ no es jurídicamente vinculante, representa un respaldo político y jurídico para la interpretación que los gremios y un sector de la OIT tienen sobre el derecho a huelga.El origen de la controversia se remonta a 2012, cuando el grupo de empleadores dentro de la OIT cuestionó que el convenio 87 (libertad sindical) incluyera el derecho de huelga. Según esa posición, los Estados nunca incorporaron de manera explícita ese derecho en el texto del convenio. La discusión abrió una disputa entre gobiernos, empleadores y sindicatos sobre el alcance de la libertad sindical.Frente a la falta de consenso, el Consejo de Administración de la OIT resolvió en 2023 elevar la consulta a la CIJ para que emitiera una opinión jurídica sobre la interpretación del convenio ratificado por 158 países y utilizado además como referencia en normas de Naciones Unidas, lineamientos de la OCDE y acuerdos comerciales internacionales. Hoy la CIJ emitió su pronunciamiento, que puede tener proyecciones en la Argentina.