La CGT marchó por el Día del Trabajador a Plaza de Mayo y adelantó que habrá "una medida de fuerza mucho más fuerte"

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y a modo de homenaje al Papa Francisco. En ese marco, la central obrera dejó abierta la posibilidad de activar un nuevo paro general, aunque no fijó una fecha posible.“Le queremos decir basta a este Gobierno. Se terminó la paciencia, señor Presidente”, abrió el acto el camioneros Octavio Argüello, integrante del triunvirato de la CGT.“Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte. Se percibe el malhumor social”, enfatizó Jorge Sola, otro de los miembros del triunvirato.Desde el escenario, Sola desafió las estadísticas oficiales de pobreza. “Lo invito al Presidente a visitar la villa donde está el padre Toto o a caminar cinco cuadras. Está divorciados del diálogo. ¿Dónde están los pobres que dicen que sacaron de la pobreza?“, planteó el dirigente.Y agregó: “No hay libertad posible cuando falta la comida en la casa, no hay libertad posible cuando los pibes no pueden ir a la escuela. Protestar es nuestra responsabilidad, pero no basta solo con eso. Convoco a que demos un paso más: seamos capaces de ir hacia un nuevo contrato social y que la justicia social sea lo importante de un programa de gobierno”.El otro secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), sostuvo que las políticas económicas de Milei “golpean” a los trabajadores, pymes y jubilados.“No podemos quedarnos en el silencio. Vamos a estar al frente de esta lucha para los que nos critican que no confrontamos. Venimos a bancar un límite al ajuste. La salida no es con un ajuste permanente, la salida es con un proyecto de país que incluya a todos y todas”, dijo Jerónimo.Durante el acto, la CGT leyó un documento, cuyo título fue “El trabajo es con derechos o es esclavo“. En su contenido hay duras críticas contra la reforma laboral y las medidas económicas del Gobierno que ocasionan cierre de empresas y despidos.“La mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino. La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la Industria, Construcción y Comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”, dice un fragmento del documento.Y añade: “Sólo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa. A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios”.También apunta directamente al Gobierno, al considerar que “en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social”.