Datos, no opinión: Adorni, $LIBRA y los créditos VIP arrastran el rechazo de la población a la gestión de Milei

La desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 54,3% en abril de acuerdo a un informe reciente que destaca como factores influyentes el impacto del caso Adorni, el escándalo $LIBRA y las denuncias por créditos del Banco Nación a funcionarios del oficialismo.
En paralelo, el relevamiento de la consultora Management & Fit muestra una caída de casi diez puntos en la aprobación del Gobierno, que pasó del 46,8% en febrero al 37,2% en abril, consolidando una tendencia negativa en la imagen oficial.
En ese marco, el informe también midió el impacto de los escándalos en la confianza
pública: 6 de cada 10 encuestados señalaron que los casos $LIBRA y la situación de Manuel Adorni afectan su confianza en el Gobierno
, un efecto que se replica incluso entre votantes oficialistas, donde entre 4 y 5 de cada 10 reconocen ese deterioro.
El relevamiento también evidenció un deterioro en la percepción de la situación económica y social, cuya evaluación positiva cayó del 27,3% en febrero al 15,4% en abril, en línea con un descenso en las expectativas a futuro.
En ese punto, el informe advierte que “por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora”, tras una caída de 8,6 puntos en el optimismo sobre el rumbo del país.
EL DATO DESAGREGADO
El escándalo protagonizado por Manuel Adorni
aparece como uno de los factores de mayor impacto: el 78,7% de los encuestados considera que el funcionario debería renunciar o pedir licencia
, mientras su imagen positiva descendió de 34,5% a 12,1% en el mismo período.
En particular, el caso $LIBRA
muestra un fuerte señalamiento de responsabilidades: el 36,4% considera al propio presidente como principal responsable
, mientras que un 64,9% sostiene que Milei tiene “mucha o algo” de responsabilidad en el hecho; en total, 6 de cada 10 encuestados atribuyen algún grado de responsabilidad al mandatario o a su entorno.
A su vez, la polémica por los "créditos VIP" del Banco Nación
a funcionarios y legisladores generó un fuerte rechazo transversal: el 67,4% lo considera un caso de “corrupción o privilegio”, con opiniones divididas incluso entre quienes respaldan al Gobierno. Tan solo un 16,7% no lo concibe de esa manera.