Datos, no opinión: Adorni, $LIBRA y los créditos VIP arrastran el rechazo de la población a la gestión de Milei

La desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 54,3% en abril de acuerdo a un informe reciente que destaca como factores influyentes el impacto del caso Adorni, el escándalo $LIBRA y las denuncias por créditos del Banco Nación a funcionarios del oficialismo.

En paralelo, el relevamiento de la consultora Management & Fit muestra una caída de casi diez puntos en la aprobación del Gobierno, que pasó del 46,8% en febrero al 37,2% en abril, consolidando una tendencia negativa en la imagen oficial.En ese marco, el informe también midió el impacto de los escándalos en lapública:, un efecto que se replica incluso entre votantes oficialistas, donde entre 4 y 5 de cada 10 reconocen ese deterioro.El relevamiento también evidenció un deterioro en la percepción de la situación económica y social, cuya evaluación positiva cayó del 27,3% en febrero al 15,4% en abril, en línea con un descenso en las expectativas a futuro.En ese punto, el informe advierte que “por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora”, tras una caída de 8,6 puntos en el optimismo sobre el rumbo del país.El escándalo protagonizado poraparece como uno de los factores de mayor impacto:, mientras su imagen positiva descendió de 34,5% a 12,1% en el mismo período.En particular, elmuestra un fuerte señalamiento de responsabilidades:, mientras que un 64,9% sostiene que Milei tiene “mucha o algo” de responsabilidad en el hecho; en total, 6 de cada 10 encuestados atribuyen algún grado de responsabilidad al mandatario o a su entorno.A su vez, la polémica por losa funcionarios y legisladores generó un fuerte rechazo transversal: el 67,4% lo considera un caso de “corrupción o privilegio”, con opiniones divididas incluso entre quienes respaldan al Gobierno. Tan solo un 16,7% no lo concibe de esa manera.