Medicados, endeudados y sin esperanza: el 73% de los argentinos no votaría a Milei en 2027

el 45% de las personas recortó consumos que le daban placer y que el 40% se endeudó durante el último año, además de revelar que el 73,5% aseguró que no votaría a Javier Milei para un segundo mandato presidencial.

El último año de los argentinos estuvo marcado por el ajuste de gastos, el endeudamiento y el deterioro del bienestar personal, experiencias por las que persiste el malestar entre distintos sectores de la población. Un relevamiento nacional de la consultora Sentimientos Públicos mostró queEl informe reflejó además que. Apenas el 14% dijo sentir que el Gobierno controla la inflación y solo el 8% afirmó que su vida “va en buen rumbo”.Dentro del universo que rechaza una eventual reelección del Presidente, el estudio identificó una. Según el sondeo,La encuesta también detectó un clima de pesimismo extendido:mientras que solo un 12% considera que el país está mejorando. Otro 12,5% sostuvo que “no hay otro camino” y que el Gobierno “está haciendo lo correcto”, mientras que el 14% mantiene expectativas positivas sobre la gestión.Uno de los apartados centrales del estudio es la llamada “pirámide invertida del malestar argentino”, encabezada por el ajuste cotidiano y las dificultades financieras.El estudio también segmentó perfiles sociales atravesados por la crisis. Entre los denominados “pacientes graves de la crisis”, que representan el 23% de la muestra, predominan sentimientos de impotencia, endeudamiento y consumo de medicación vinculada a la salud mental. El grupo estáOtro segmento identificado fue el de los “endeudados y pesimistas”, equivalente al 17% de los consultados.El relevamiento señaló además que se trata de personas que no redujeron gastos porque ya no tienen margen para hacerlo y donde el voto a Sergio Massa en la primera vuelta de 2023 aparece sobrerrepresentado.Entre los consumos que más impactan sobre la economía cotidiana, los servicios básicos encabezaron las respuestas. Luz, agua e internet fueron mencionados por el 58% de los encuestados como los gastos que más afectan sus ingresos mensuales. El fenómeno, según el informe, se percibe incluso con mayor intensidad en regiones donde el oficialismo conserva mayores niveles de respaldo político.