El escándalo patrimonial mancha la imagen de Adorni: siete de cada diez argentinos lo consideran corrupto

Dicho escándalo impactó en la percepción pública y quedó reflejado en una reciente encuesta nacional que indicó que el 70% de los consultados lo considera corrupto.

La imagen del jefe de Gabinete,, continúa en deterioro tras la difusión de imágenes suyas junto a su esposa en Nueva York como parte de una comitiva oficial ampliada y de una serie de revelaciones posteriores sobre su patrimonio.El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de marzo sobre una muestra de 1.830 casos a nivel nacional,, lo que configura una brecha de percepción significativa en la imagen del vocero presidencial.El impacto no se limita a la figura de Adorni. Según el mismo estudio, el 60% de los consultados considera que el gobierno dees corrupto, mientras que sólo un 30% lo define como honesto.En paralelo, el informe reflejó que el 55% de los encuestados percibe a la gestión como ineficiente, un dato que se combina con el deterioro en la imagen presidencial: Milei registra 41 puntos de valoración positiva frente a un 59% de opiniones negativas, es decir, una brecha creciente en la percepción pública sobre su administración.El estudio también relevó el clima político de cara al futuro electoral. Un 58% de los participantes manifestó que prefiere un cambio de gobierno en 2027, mientras que sólo el 33% se inclinó por la continuidad de Milei en la Casa Rosada, un dato que refleja expectativas de alternancia incluso a mitad de mandato.En cuanto a las preocupaciones sociales, los problemas económicos volvieron a ocupar el primer plano: los sueldos fueron señalados como el principal problema del país por el 27% de los encuestados, seguidos por el aumento de precios y tarifas con el 20%, por encima de la inseguridad y la corrupción, lo que evidencia que el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo el eje central del malestar social.