26.03.2026 / EL PRECIO DEL PRIVILEGIO

El escándalo patrimonial mancha la imagen de Adorni: siete de cada diez argentinos lo consideran corrupto

Una encuesta nacional reveló un fuerte deterioro en la imagen del jefe de Gabinete tras la polémica por los viajes y su patrimonio. Además, arrojó un retroceso en la valoración del Gobierno, con mayoría de opiniones negativas.




La imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa en deterioro tras la difusión de imágenes suyas junto a su esposa en Nueva York como parte de una comitiva oficial ampliada y de una serie de revelaciones posteriores sobre su patrimonio. Dicho escándalo impactó en la percepción pública y quedó reflejado en una reciente encuesta nacional que indicó que el 70% de los consultados lo considera corrupto.

El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de marzo sobre una muestra de 1.830 casos a nivel nacional, también mostró que apenas el 26% de los encuestados cree que el funcionario es honesto, lo que configura una brecha de percepción significativa en la imagen del vocero presidencial.



El impacto no se limita a la figura de Adorni. Según el mismo estudio, el 60% de los consultados considera que el gobierno de Javier Milei es corrupto, mientras que sólo un 30% lo define como honesto.

En paralelo, el informe reflejó que el 55% de los encuestados percibe a la gestión como ineficiente, un dato que se combina con el deterioro en la imagen presidencial: Milei registra 41 puntos de valoración positiva frente a un 59% de opiniones negativas, es decir, una brecha creciente en la percepción pública sobre su administración.



El estudio también relevó el clima político de cara al futuro electoral. Un 58% de los participantes manifestó que prefiere un cambio de gobierno en 2027, mientras que sólo el 33% se inclinó por la continuidad de Milei en la Casa Rosada, un dato que refleja expectativas de alternancia incluso a mitad de mandato.

En cuanto a las preocupaciones sociales, los problemas económicos volvieron a ocupar el primer plano: los sueldos fueron señalados como el principal problema del país por el 27% de los encuestados, seguidos por el aumento de precios y tarifas con el 20%, por encima de la inseguridad y la corrupción, lo que evidencia que el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo el eje central del malestar social.

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