La privatización de AySA avanza: Caputo confirmó la venta del 90% de las acciones estatales

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Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.



La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que este viernes el Boletín Oficial “publicará los pliegos de laque hoy están en manos del Estado Nacional”, una maniobra que dá continuidad al proceso de privatización impulsado por el Gobierno sobre una de las principales compañías públicas del país.La empresa de agua y saneamiento ya había sido incluida dentro de las sociedades “sujetas a privatización” en la Ley Bases. Semanas atrás, el Ejecutivo aprobó el modelo de concesión que regirá el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos 30 años, con posibilidad de extenderlo una década más.En su publicación, Caputo sostuvo que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, en referencia al esquema que prevé el ingreso de capital privado con control accionario mayoritario.La concesión alcanzará la prestación del servicio de agua potable y cloacas en laAdemás, el contrato obliga a mantener el denominado Plan de Acción de Transición 2024-2026 hasta el cierre del actual período.Desde el Ejecutivo presentan el proyecto con entusiasmo bajo la idea de que garantizaría "sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”. En esa línea, el Ministerio de Economía estima que la operación podría generar ingresos cercanos a los 500 millones de dólares dentro del plan general de privatizaciones que impulsa la administración libertaria.Caputo cerró su mensaje señalando que el Gobierno busca “promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento", una meta que la Casa Rosada intenta acelerar antes del 2027.