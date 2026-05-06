Hot Sale 2026: cuáles son los descuentos y cómo comprar seguro

Entre los productos más buscados aparecen celulares, televisores, notebooks, zapatillas y pasajes turísticos

El Hot Sale 2026 se desarrolla durante tres días

El Hot Sale 2026 ya comenzó en Argentina y miles de usuarios buscan aprovechar descuentos en productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, viajes y artículos para el hogar. El evento de comercio electrónico, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne a cientos de empresas y marcas con promociones especiales, cuotas sin interés y rebajas que en algunos casos superan el 40%., según reportes de las principales plataformas de venta online. Además, muchas empresas ofrecen envíos gratuitos y financiación en cuotas para impulsar las compras durante el evento., aunque algunas marcas extienden las promociones algunos días más dependiendo del stock y la demanda. El objetivo principal del evento es impulsar el comercio electrónico en uno de los períodos de mayor movimiento del año para las ventas online.Las promociones suelen actualizarse durante distintas franjas horarias, por lo que especialistas recomiendan revisar varias veces al día las páginas oficiales y comparar precios antes de concretar una compra.Durante las primeras horas del Hot Sale 2026, las búsquedas se concentraron especialmente en:- Celulares y notebooks.- Televisores y electrodomésticos.- Pasajes y paquetes turísticos.- Indumentaria deportiva.- Zapatillas y tecnología gamer.Muchas tiendas también lanzaron promociones bancarias y reintegros adicionales para clientes de determinadas tarjetas o billeteras virtuales.Especialistas en consumo digital y seguridad informática recomiendan tomar algunas precauciones para evitar estafas y operaciones fraudulentas durante eventos masivos de descuentos como el Hot Sale.Entre las principales recomendaciones aparecen:- Ingresar únicamente desde sitios oficiales.- Verificar que la página tenga protocolo de seguridad “https”.- Comparar precios antes de comprar.- Desconfiar de descuentos exageradamente altos.- Revisar costos de envío y tiempos de entrega.- Evitar operaciones desde redes WiFi públicas.También aconsejan guardar comprobantes de compra y verificar las políticas de cambio y devolución antes de finalizar la operación.El Hot Sale es uno de los principales eventos de comercio electrónico de Argentina y es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Se realiza todos los años con el objetivo de impulsar las ventas online mediante descuentos y promociones especiales.Con el crecimiento sostenido de las compras digitales en el país, el evento se convirtió en uno de los momentos de mayor tráfico para tiendas online y marketplaces.El evento dura tres días, aunque algunas empresas pueden extender las promociones por más tiempo.Las categorías con mayores promociones suelen ser tecnología, electrodomésticos, indumentaria y turismo.Especialistas recomiendan comparar precios previos, revisar sitios oficiales y evitar enlaces sospechosos compartidos por redes sociales o mensajes.