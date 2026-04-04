El Papa León XIV designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina

El papa León XIV designó como nuevo nuncio apostólico en el país a monseñor Michael Wallace Banach, un arzobispo estadounidense con extensa trayectoria en el servicio exterior vaticano y experiencia en organismos multilaterales, conflictos internacionales y representación política de la Iglesia.La decisión fue comunicada oficialmente este jueves por la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y representa una señal significativa dentro del esquema diplomático del nuevo pontífice, tanto por el peso histórico de la Argentina en el mapa eclesiástico latinoamericano como por el contexto político y religioso que atraviesa el país tras la muerte del papa Francisco y el inicio del nuevo ciclo en el Vaticano.Banach ha dirigido representaciones vaticanas en África y Oceanía, y ha ocupado cargos de relevancia en la Secretaría de Estado del Vaticano, además de haber sido representante ante organismos internacionales como la Organización Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.Hasta su traslado a la Argentina, Banach ejercía funciones en Hungría, un destino particularmente sensible para la Santa Sede por la centralidad política alcanzada por el gobierno de Viktor Orbán en los debates europeos sobre migración, identidad cristiana, soberanía nacional y conservadurismo político.Orbán se consolidó como uno de los principales referentes internacionales de la nueva derecha global y mantiene vínculos con dirigentes como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de participar activamente en la CPAC, el espacio internacional que articula a sectores conservadores y libertarios de distintos países.La designación de Banach implica, en consecuencia, el envío a Buenos Aires de un diplomático que convivió durante los últimos años con uno de los gobiernos más influyentes de la derecha internacional contemporánea.La designación de Banach se produce en un contexto particular para la relación entre el Vaticano y la Argentina. En ámbitos eclesiásticos y diplomáticos comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas la posibilidad de una visita del papa León XIV al país hacia fines de este año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de la Santa Sede.En este escenario, la definición del nuevo nuncio apostólico era considerada una pieza institucional clave. Dentro de la estructura diplomática vaticana, el representante papal cumple un rol central en la articulación política, eclesiástica y logística de una eventual visita pontificia, desde la coordinación con el Episcopado y el Gobierno hasta la organización protocolar y de seguridad.La experiencia reciente de Banach en Hungría constituye un antecedente relevante. Como nuncio apostólico en ese país, participó en la organización y coordinación de la visita que realizó el papa Francisco a Budapest en abril de 2023, uno de los viajes más destacados del tramo final de aquel pontificado.