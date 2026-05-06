14.05.2026 / DEPORTES Y POLÍTICA

Mbappé y el debate sobre los futbolistas que opinan: por qué cada vez más jugadores toman posición pública

Kylian Mbappé volvió a defender el derecho de los deportistas a opinar sobre política y temas sociales en una entrevista publicada durante la concentración de la selección francesa. El delantero sostuvo que los jugadores “no viven en una burbuja” y cuestionó la idea de que deban limitarse exclusivamente al fútbol.