Mbappé y el debate sobre los futbolistas que opinan: por qué cada vez más jugadores toman posición pública

El debate sobre los futbolistas que opinan de política volvió a instalarse después de las declaraciones de Mbappé en una entrevista con la revista Vanity Fair
, donde el delantero francés defendió la participación pública de los jugadores en temas sociales y políticos. El atacante del Real Madrid sostuvo que los deportistas tienen derecho a expresarse porque también forman parte de la sociedad y viven las mismas tensiones que cualquier ciudadano.
"No vivimos en una burbuja", señaló Mbappé durante la entrevista, en la que además habló sobre el impacto que tienen las redes sociales, la presión mediática y el rol que ocupan hoy las grandes estrellas del deporte. El futbolista francés viene manteniendo posiciones públicas sobre distintos temas desde hace varios años, especialmente durante elecciones en Francia o frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa.
En vísperas de la Eurocopa 2024, cuando la extrema derecha amenazaba con tomar el poder en Francia, Mbappé aseguró que una victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen "sería catastrófica: los extremos están llamando a las puertas del poder".
Qué dijo Mbappé sobre los jugadores y la política
El delantero planteó que existe una expectativa social contradictoria sobre los futbolistas: se les exige ser modelos de conducta, pero al mismo tiempo se cuestiona cuando expresan opiniones políticas o sociales. Para Mbappé, esa separación ya no es posible en un mundo hiperconectado donde las figuras deportivas tienen millones de seguidores y una enorme capacidad de influencia.
El francés también sostuvo que muchos deportistas sienten responsabilidad frente a ciertos debates públicos, especialmente cuando involucran discriminación, violencia o desigualdad. En Francia, Mbappé ya había tomado posición en anteriores procesos electorales llamando a votar contra sectores extremistas, algo que generó tanto apoyo como críticas.
El antecedente de otros deportistas que tomaron posición pública
Las declaraciones de Mbappé se inscriben en una tendencia más amplia del deporte global. En los últimos años, figuras como Marcus Rashford, LeBron James o Megan Rapinoe utilizaron su visibilidad para intervenir en debates sobre racismo, pobreza, violencia policial o derechos civiles.
El fenómeno también aparece en América Latina y Argentina, aunque con menor frecuencia. Muchos futbolistas evitan posicionarse públicamente por temor a perder patrocinadores, generar rechazo entre hinchas o quedar atrapados en la polarización política. Sin embargo, las redes sociales cambiaron la relación entre los jugadores y el público: hoy las estrellas deportivas tienen canales directos para expresarse sin intermediarios.
Por qué el tema genera discusión en el fútbol
El debate sobre si los futbolistas deben opinar sobre política tiene distintas dimensiones. Quienes cuestionan esas intervenciones sostienen que los deportistas deberían concentrarse exclusivamente en su profesión y evitar utilizar su popularidad para influir políticamente. Del otro lado, quienes defienden esa participación argumentan que limitar la palabra de los jugadores implica exigirles una neutralidad que no se le pide a otras figuras públicas.
La discusión también refleja un cambio cultural más amplio. Durante décadas, gran parte del deporte profesional buscó mantener una imagen de neutralidad política para preservar audiencias masivas y acuerdos comerciales. Pero el crecimiento de las redes sociales, los nuevos consumos culturales y la exposición constante modificaron ese esquema.
En ese contexto, Mbappé aparece como una de las figuras más relevantes de una generación de deportistas que entiende que la exposición pública también implica tomar posición frente a ciertos temas. Sus declaraciones vuelven a poner en discusión hasta dónde llega el rol social de las grandes estrellas del deporte.
¿Qué dijo Mbappé sobre los futbolistas y la política?
Mbappé afirmó que los jugadores tienen derecho a opinar sobre temas políticos y sociales porque forman parte de la sociedad y no viven “en una burbuja”.
¿Mbappé ya había hablado de política antes?
Sí. El delantero francés ya se había pronunciado en elecciones anteriores en Francia y frente al avance de sectores de extrema derecha.
¿Qué otros deportistas opinaron públicamente sobre política?
En los últimos años, figuras como LeBron James, Marcus Rashford y Megan Rapinoe participaron activamente en debates sociales y políticos.