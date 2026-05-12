12.05.2026 / EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

De Martha Argerich a Emilia Mernes: artistas de todo el país convocan a la Marcha Federal Universitaria

En una movilización que tiene su epicentro en Plaza de Mayo, referentes de diversas generaciones exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denuncian el ajuste en la educación pública.




En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, artistas de todo el país sumaron su voz para defender la educación y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización, que tendrá su epicentro a las 17 horas en Plaza de Mayo, encontró en el mundo digital un canal masivo de difusión. Dos piezas audiovisuales producidas por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se viralizaron en cuestión de horas, logrando que actores, músicos, escritores y estudiantes de todo el país se unieran en un mismo llamado.

La convocatoria contó con el apoyo de artistas como Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani y Dolores Fonzi, entre otros referentes culturales.

Desde Bruselas, la reconocida pianista argentina Martha Argerich también manifestó su apoyo a través de un vídeo difundido en redes sociales.







Del mismo, otros artistas se expresaron en sus propias redes sociales. Entre ellos, Lali Espósitom María Becerra y hasta Emilia Mernes, que por lo general se mantiene al margen de las discusiones políticas.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Lali replicó un mensaje vinculado a la movilización y expresó: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que marchar y defender nuestra universidad pública. Sobre todo hoy se marcha”.



En su publicación, también hizo referencia a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, cuya implementación es reclamada por distintos sectores académicos, estudiantiles y sindicales.

Por su parte, Emilia Mernes compartió en sus historias de Instagram un reel del canal de streaming de Olga, en el que se escucha la extensa defensa de una columnista. 



María Becerra, en tanto, compartió el arte que la artista Pilar Dibujito había hecho para la primera protesta de las casas de estudio contra el ajuste del gobierno de Javier Milei en educación. 

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