El Gobierno eliminó el fondo que subsidiaba pasajes gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos, al considerar que el esquema perdió vigencia tras la desregulación del transporte impulsada por la gestión de Javier Milei.La decisión quedó plasmada en la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo dejó sin efecto un sistema vigente desde 2018 que cubría parcialmente los costos que afrontaban las compañías por la entrega obligatoria de boletos sin cargo.En el sector advierten que la medida podría derivar en mayores dificultades para acceder a los pasajes, demoras en las reservas y un endurecimiento de las condiciones por parte de las empresas. Además, la quita del fondo se conoce en medio de una fuerte suba de tarifas en el transporte público.Respecto a ese último punto, un informe reciente delEn esa línea, el área viene denunciando recortes en prestaciones, atrasos en pagos y un deterioro creciente en el acceso a tratamientos, transporte y cobertura integral.Desde el Gobierno aclararon que el derecho a viajar gratis continuará vigente para quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial INCUCAI. Las empresas seguirán obligadas a otorgar los pasajes contemplados por ley y la CNRT mantendrá las tareas de fiscalización y control sobre el cumplimiento del beneficio.En los argumentos de la medida, la Secretaría de Transporte sostuvo que las condiciones económicas y regulatorias cambiaron luego del decreto que avanzó con la desregulación del sector y habilitó a las compañías a definir recorridos, tarifas y modalidades de servicio con mayor libertad. Según el texto oficial, esa “libertad tarifaria” permite ahora que las empresas absorban dentro de sus costos el impacto de los boletos gratuitos.El mismo estudio señaló que el peso del transporte sobre los ingresos se multiplicó en los últimos dos años y que la eliminación de distintos fondos compensadores profundizó las diferencias entre el AMBA y el interior del país, donde en algunas ciudades el boleto ya supera los $2.000.Si bien, todavía no se conoció respuesta de la parte empresarial, la medida podría afectar la modalidad de beneficio a discapacitados. Al momento, quienes necesiten acceder a los pasajes gratuitos podrán seguir gestionándolos de manera online a través del sistema de la CNRT o de forma presencial en las boleterías, presentando la documentación correspondiente con al menos 48 horas de anticipación.