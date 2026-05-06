La venta de combustibles volvió a caer en abril: ya van tres meses en baja

Según un informe elaborado por la consultora Surtidores, durante el cuarto mes del año se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país, una cifra que representó una baja interanual del 2,38% frente al mismo período de 2025 y el tercer descenso consecutivo en lo que va de 2026.El relevamiento también registró una retracción del 1,98% en comparación con marzo, aunque desde el sector señalaron que la diferencia en la cantidad de días entre ambos meses influyó sobre el resultado, ya que abril tuvo una jornada menos de actividad comercial.La caída volvió a concentrarse en los combustibles más consumidos. Laregistró una baja del 1,63% interanual, mientras que elsufrió un desplome aún mayor, del 9,96%, en línea con un escenario de menor circulación y ajuste en los gastos cotidianos. En contraste, las versiones premium sostuvieron una evolución positiva, aunque más moderada. La nafta premium creció 0,76% respecto de abril del año pasado y el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%, consolidando una dinámica que viene diferenciando el comportamiento de los distintos segmentos del mercado.Buenos Aires volvió a liderar el volumen de ventas con 468.312 metros cúbicos comercializados, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Entre las empresas, YPF se mantuvo al frente del mercado, por delante de Shell, AXION Energy y PUMA Energy.