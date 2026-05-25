Con agenda propia y recorridas por el país, Bullrich empieza a proyectarse para 2027

La senadora nacionalaceleró en las últimas semanas una estrategia de construcción nacional con recorridas por distintas provincias, reuniones políticas y una, una maniobra que dentro del oficialismo ya leen como el inicio de un posicionamiento electoral de cara a 2027.El primer destino de esa gira será Mendoza, donde la ex ministra de Seguridad participará de un seminario sobre Inteligencia Artificial y mantendrá un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los dirigentes radicales con los que conserva diálogo desde la campaña presidencial de 2023.A dicha visita le seguirán las provincias de Neuquén, Chaco y Santa Fe. Fuentes cercanas a Bullrich dejaron trascender que el objetivo es sostener una actividad política intensa hasta agosto, combinando su rol como jefa del bloque libertario en el Senado con una agenda federal que le permita fortalecer vínculos territoriales y empezar a construir volumen propio dentro de La Libertad Avanza.La ofensiva política de la senadora coincide con el deterioro de la relación con Karina Milei, que se profundizó después de que Bullrich tomara distancia del vocero Manuel Adorni por el escándalo patrimonial que golpea al Gobierno y reclamara públicamente la presentación de su declaración jurada.Dentro del ala de la ex PRO interpretaron como un gesto de disciplinamiento el lugar marginal que le asignaron durante el Tedeum del 25 de Mayo, cuando quedó afuera de la comitiva principal que acompañó al Presidente, aunque esta a evitó retroceder y continuó participando tanto de las reuniones de Gabinete como de la mesa política oficialista.Mientras en su entorno relativizan una eventual candidatura porteña y remarcan que su interés está puesto en un cargo nacional, Bullrich alimenta especulaciones sobre distintos escenarios para 2027, desde integrar una fórmula presidencial hasta disputar lugares de mayor peso dentro del oficialismo, apoyada en una red de dirigentes, empresarios y gobernadores que comenzaron a acercarse a su armado político.