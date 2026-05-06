Ruptura total: Milei excluyó a Villarruel del Tedeum y profundiza la crisis interna

La exclusión de la vicepresidenta de una de las actividades institucionales más importantes del calendario político volvió a dejar en evidencia el deterioro del vínculo entre ambos dirigentes

La ausencia de la vicepresidenta en el Tedeum no pasó inadvertida porque se trata de una ceremonia de fuerte peso simbólico para la política argentina

la decisión de excluirla del Tedeum marca un punto de no retorno en la relación institucional entre ambos.