Ruptura total: Milei excluyó a Villarruel del Tedeum y profundiza la crisis interna

La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Gobierno decidiera no invitarla al Tedeum por el 25 de Mayo que se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La vicepresidenta tampoco participará de la reunión de gabinete prevista posteriormente.
La exclusión de la vicepresidenta de una de las actividades institucionales más importantes del calendario político volvió a dejar en evidencia el deterioro del vínculo entre ambos dirigentes
, que desde hace meses atraviesan diferencias políticas y personales cada vez más profundas.
De acuerdo con distintas versiones publicadas por medios nacionales, la decisión fue tomada directamente desde el entorno presidencial y forma parte de una estrategia de aislamiento político de Villarruel dentro del oficialismo.
Una interna que dejó de ser silenciosa
Las tensiones entre Milei y Villarruel comenzaron a hacerse visibles durante 2025, cuando la vicepresidenta empezó a diferenciarse públicamente del Gobierno en temas sensibles vinculados a las Fuerzas Armadas, seguridad y política institucional.
Con el paso de los meses, la relación se volvió cada vez más distante. Villarruel quedó progresivamente excluida de decisiones políticas y actos oficiales, mientras desde el entorno libertario crecían las críticas hacia su perfil político y su construcción propia.
La ausencia de la vicepresidenta en el Tedeum no pasó inadvertida porque se trata de una ceremonia de fuerte peso simbólico para la política argentina
. Tradicionalmente participan las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores, gobernadores y representantes de distintos sectores institucionales.
Milei participará de la ceremonia religiosa y luego encabezará una reunión de gabinete en Casa Rosada sin la presencia de Villarruel, y en medio de las tensiones
entre el sector que responde a Karina Milei y los seguidores de Santiago Caputo.
El Gobierno endurece el mensaje contra Villarruel
En las últimas semanas, distintos funcionarios y referentes libertarios dejaron trascender críticas hacia la vicepresidenta, a quien acusan de mantener posiciones propias y buscar autonomía política dentro del espacio.
El conflicto también se expresó en el Senado, donde Villarruel conserva una estructura política diferenciada y mantiene diálogo con sectores de la oposición y gobernadores. Esa dinámica generó incomodidad dentro del círculo más cercano al Presidente.
Para distintos analistas políticos, la decisión de excluirla del Tedeum marca un punto de no retorno en la relación institucional entre ambos.
Mientras tanto, en la Casa Rosada evitan hablar públicamente del conflicto, aunque la distancia política entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor interno para transformarse en una de las principales tensiones abiertas del oficialismo.
¿Por qué Victoria Villarruel no estará en el Tedeum?
Según trascendió desde el Gobierno, la vicepresidenta no fue invitada a participar de la ceremonia encabezada por Javier Milei en la Catedral Metropolitana.
¿Qué es el Tedeum del 25 de Mayo?
Es una ceremonia religiosa tradicional que se realiza cada 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana para conmemorar la Revolución de Mayo y de la que suelen participar las máximas autoridades políticas del país.
¿Cómo está la relación entre Milei y Villarruel?
La relación atraviesa una fuerte crisis política desde hace meses, marcada por diferencias internas, distanciamiento público y exclusión de la vicepresidenta de actividades oficiales.