Milei reúne a la mesa política tras la interna libertaria: los ejes del encuentro

Este martes se realizará un nuevo encuentro de la mesa política con el fin de mostrar cohesión interna tras los feroces cruces entre figuras clave del oficialismo. Desde las 11, el presidente Javier Milei encabezará la jornada en Casa Rosada, donde volverán a coincidir Santiago Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich después de una semana atravesada por acusaciones cruzadas, operaciones en redes y malestar dentro del círculo presidencial por la exposición pública de la pelea libertaria.La reunión se producirá apenas un día después del Tedeum por el 25 de Mayo, donde el Gobierno intentó exponer una postal de unidad pese a las diferencias que atraviesan al gabinete. En ese marco, el asesor presidencial -líder de las Fuerzas del Cielo- y el titular de la Cámara baja -pieza clave de Karina Milei- volverán a compartir una mesa.Desde el Ejecutivo reconocieron que la exposición pública de la pelea interna incomodó al Presidente, que en los últimos días se vio obligado a bajar el tono al conflicto para evitar un enfrentamiento mayor entre los distintos sectores que disputan poder dentro del oficialismo.La convocatoria fue impulsada por Karina Milei y alcanzó a todos los sectores que integran el armado libertario. También estará Patricia Bullrich, cuya relación con parte de la mesa chica atravesó semanas de tensión debido a sus opiniones sobre la demorada declaración jurada de Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. En este punto es necesario recordar que, hace días nada más, la exPRO presentó la suya ante la Oficina Anticorrupción de manera anticipada en señal de presión.Además de desactivar la escalada interna, el Ejecutivo buscará ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Entre los temas que el Gobierno pretende impulsar aparecen proyectos vinculados a cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al etiquetado frontal y un nuevo esquema de promoción de inversiones conocido como “Súper RIGI”.En otro tramo, discutirán la recuperación del diálogo con aliados provinciales y bloques dialoguistas para sostener el paquete de reformas que planea enviar al Congreso. La intención es recuperar iniciativa después de varias semanas atravesadas por conflictos internos, denuncias contra funcionarios y disputas por el control territorial de La Libertad Avanza.Por ello, el encuentro servirá también para revisar el vínculo con gobernadores y discutir el armado electoral en distintas provincias. En esa línea, Karina Milei y Martín Menem vienen concentrando buena parte de esa tarea, en medio de una interna cada vez más visible por la conducción política y el manejo del espacio libertario.