Lanús apuesta al deporte y la recreación con una nueva cancha de arena en el barrio Las Colonias

El Gobierno municipal de Lanús inauguró una nueva cancha de arena en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, en el barrio de Remedios de Escalada, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso al deporte y sumar espacios públicos de calidad para las y los vecinos del distrito.

Durante la jornada, el equipo de handball playa que representó al municipio en la última edición de los Juegos Bonaerenses, y que volverá a competir este año, realizó una exhibición para las y los presentes. Además, el equipo femenino de fútbol playa disputó un encuentro amistoso frente al plantel femenino del Club Atlético Lanús.De la actividad también participaron la secretaria de Educación, Deportes y Cultura, Natalia Gradaschi, y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz.La nueva cancha permitirá incorporar programas deportivos vinculados al fútbol y handball playa y estará disponible para que las instituciones deportivas del distrito puedan utilizarla en entrenamientos y actividades recreativas. Asimismo, se construyeron sectores de ejercicio y descanso, junto con mejoras en la iluminación para reforzar la seguridad y accesibilidad del parque, que permanece abierto todos los días de 7 a 21.El espacio forma parte del proyecto integral del Parque Central Las Colonias, el pulmón verde de la ciudad que abarca el polígono delimitado por Ramón Cabrero, Fray Mamerto Esquiú, 29 de Septiembre, Presbítero José Malabia, José Ingenieros, avenida Hipólito Yrigoyen y Oncativo.En los últimos dos años de gestión ya se realizaron más de 40 intervenciones en el predio. Entre ellas, se destacan la nueva cancha de fútbol once con césped sintético, tres canchas de pádel, el Paseo Gastronómico, el Parque Ambiental, el Paseo Lineal Ferré y la senda aeróbica de 3,7 kilómetros.