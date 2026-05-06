Cristina Libre: tensión en un acto de Axel Kicillof en La Plata

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezaba la apertura del Curso de Formación Política 2026 del Instituto de Capacitación Política cuando fue interrumpido por un grupo de militantes que reclamó por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. El hecho ocurrió en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en La Plata.Mientras Kicillof desarrollaba su discurso junto a la vicegobernadora Victoria Magario y al intendente platense Julio Alak, desde la platea comenzaron los gritos y cánticos vinculados al pedido de "Cristina Libre". Según quedó registrado en la transmisión oficial del acto, un militante le gritó: "Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina".Kicillof respondió brevemente con un "Exacto" y retomó el discurso mientras en distintos sectores del teatro continuaban los murmullos y los cantos. Minutos después, otros asistentes respondieron con consignas de apoyo al gobernador y comenzaron a cantar "Axel Presidente".El episodio ocurrió durante la clase inaugural de un curso de formación política organizado por el peronismo bonaerense. En medio del discurso del gobernador, un pequeño grupo de militantes desplegó además una bandera con la leyenda "Cristina Libre".La situación generó momentos de incomodidad en el teatro y obligó a Kicillof a interrumpir por instantes el hilo de su exposición. Desde distintos sectores de la platea también se escucharon chiflidos y respuestas cruzadas entre asistentes.Entre quienes acompañaron los cánticos de respaldo al gobernador estuvieron dirigentes y funcionarios bonaerenses presentes en el acto, entre ellos Andrés Larroque y Walter Correa.Tras los momentos de tensión, Kicillof retomó el desarrollo de su discurso y habló sobre universidad pública, formación política y militancia. Sobre el cierre del acto, mencionó a Cristina Fernández de Kirchner junto a otras figuras históricas del peronismo."Viva Perón, Viva Evita, Viva Néstor, Viva Cristina", dijo el gobernador al finalizar su intervención ante los asistentes.El episodio ocurrió en un contexto de debate interno dentro del peronismo bonaerense y nacional sobre el posicionamiento de los distintos sectores en relación a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y el escenario político hacia 2027.