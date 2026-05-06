Mayra Mendoza denunció una mafia judicial contra Cristina: La quieren proscribir

Leo lo que está pasando en Argentina. Mirá vos: al portero de @CFKArgentina lo obligaron a mentir, amenazaron a sus hijas para que mienta. Que mafia! Todo armado, todas causas judiciales preparadas para secuestrarla, aislarla y proscribirla y, con ella, al peronismo todo. ¿Se dan pic.twitter.com/5y7u95sktD — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 21, 2026

La intendenta de Quilmes,, vinculó la declaración del encargado del edificio donde vivíacon una persecución judicial contra la exmandataria al asegurar que "todo fue armado para secuestrarla, aislarla y proscribirla”,“Al portero de Cristina lo obligaron a mentir, amenazaron a sus hijas para que mienta. ¡Qué mafia!”, escribió Mendoza en su cuenta de X. Las declaraciones de la dirigente llegaron después de que Silva se desdijera ante el Tribunal Oral de su testimonio inicial en la investigación que encabezaban el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.“Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas. Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”, sostuvo el encargado del edificio de Recoleta.En ese sentido, este aseguró que durante su declaración en 2018 le pidieron que “pensara en sus hijas”, algo que interpretó como una amenaza. Además, recordó que durante un allanamiento al departamento de Cristina Kirchner escuchó a Bonadio exigir por teléfono que “había que encontrar algo”, pese a que el procedimiento no había arrojado resultados.En ese contexto,La intendenta además vinculó la situación judicial de la ex presidenta con el avance del Gobierno sobre distintas políticas públicas: “Mientras CFK está presa, en el Congreso se llevan puesta la ley de zonas frías, Milei ajusta en salud, universidades y arrasan con la calidad de vida del pueblo argentino”."Así como durante la última dictadura, como denunciara Rodolfo Walsh, los crímenes que se cometieron tuvieron el objetivo de impulsar una política económica que destruyera el país que había construido el general Perón, hoy el lawfare funciona para enterrar los avances que conseguimos con Néstor y Cristina, y como amenaza para que nunca nadie más se atreva a intentar algo parecido", cerró la intendenta.