Marcos Peña abandonó el activo grupo de WhatsApp de los ministros de Macri

Marcos Peña, el ex jefe de Gabinete y mano derecha del ex presidente Mauricio Macri, "ha abandonado el grupo": es que quien fuera descripto como "los ojos y oídos" del líder PRO dejó ese espacio que compartía con los ex ministros de la anterior gestión a pesar de que aún estaba activo y se discutía sobre la actualidad política

Nada más y nada menos quePeña envió un mensaje de despedida a los integrantes y abandonó el grupo, que aún permanecía activo con comentarios sobre la actualidad política y económica, tras el cambio de Gobierno, según reveló el periodista Rodis Recalt en Perfil.El grupo, que en tiempos de Cambiemos mantenía una actividad elevada, fue creado en cuando sus integrantes eran ministros y secretarios de Estado activos, peroEn el caso particular de Peña, posiblemente el funcionario más cuestionado de Macri y a su vez el más "bancado" por el ex mandatario, su futuro es incierto. Aún los medios de comunicación no lograron dar con el sitio que eligió para sus vacaciones familiares, aunque muchos apuestan por Punta del Este, ya que años anteriores había descansado en esas playas.En términos profesionales, hay versiones de que Peña se iría a los Estados Unidos a estudiar y/o se dedicaría a la consultoría política de la mano de, quien sigue trabajando con distintos gobiernos y candidatos en América Latina.