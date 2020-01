"Te FIFASTE a un país entero": el ex jugador de Boca que destrozó a Macri por su cargo en la máxima entidad del fútbol

"Vieron como te ´FIFASTE` a un País entero y pensaron que eras la mejor opción, ahí vas a poder lavar la que nos afanaste Mauri"

Tras el rechazo unánime del fútbol argentino y de los principales dirigentes a la designación deen un importante cargo de la FIFA,El actual delantero de Banfieldcriticó con fuertes términos a Macri por el puesto que Gianni Infantino le dio al frente de la Fundación FIFA y lo acusó de "afanar" a los argentinos., disparó "Dani Stone" desde su cuenta de Twitter, retuiteando la publicación de la cuenta oficial del ex mandatario.El ex futbolista del Inter y la Roma de Italia, entre otros, ya se había mostrado crítico de la gestión de Macri y, en este caso, se sumó al rechazo que recibió el nombramiento desde el fútbol argentino. Varios presidentes de clubes, como Marcelo Tinelli, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Amor Ameal, la AFA e incluso la Superliga cuestionaron la decisión de la FIFA Osvaldo protagonizó un polémica en redes sociales cuando, en octubre del año pasado, publicó dos videos en sus historias de Instagram en medio de la veda electoral por las elecciones presidenciales del 2019. Allí se lo veía, se lo escuchó decir, entre risas.Y agregó:Según la FIFA, su fundación trabaja sobre el andamiaje social y solidario con el objetivo de "contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo". El ente fue creado en 2018 por Gianni Infantino, quien tiene una relación fluida con Macri. De hecho compartieron tiempo juntos durante el Mundial de Clubes al que viajó el ex mandatario tras finalizar su presidencia.