Dejó su cargo la funcionaria de Aerolíneas que realizó la estafa con el Banco Galicia

Silvina Ramos trabajó para el Banco Galicia durante 12 años hasta que en abril de 2019 la gestión de Mauricio Macri, a través del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el director de Aerolíneas Argentinas Máximo Amadeo -hijo de Eduardo- la designaron como jefa de acuerdos con entidades financieras y comerciales de Aerolíneas Plus.La auditoría interna que lleva adelante la nueva gestión la identificó como autora junto al gerente comercial Máximo Amadeo quien firmó el acuerdo con el Galicia para el programa Aerolíneas Plus por la que la entidad comercial sacó una generosa oferta de 2x1 en millas para los clientes comerciales y 3x1 para sus empleados, que no estaba contemplada en el acuerdo firmado.Pero del acuerdo alcanzado finalmente el Galicia solo pagó 1.132 millones de millas y a un precio menor que lo convenido. El precio se redujo, mediante una adenda, a 0,010 dólares por milla. Las restantes 1.265 millones de millas no fueron pagadas.Entonces de los 31.161.000 dólares que Aerolíneas debería haber cobrado, terminó recibiendo 11.320.000 dólares, es decir 0,00472 dólares por milla, prácticamente la tercera parte de lo acordado en el convenio auditado. A la hora de calcular el pasivo,