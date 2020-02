Cumpleaños 70 de Néstor Kirchner: cómo lo recordaron Alberto, Cristina y su hija Florencia desde Cuba

este martes 25 de febrero el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia Kirchner recordaron en sus redes sociales al ex mandatario Néstor Kirchner

Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner.



La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración.



Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie. pic.twitter.com/3JJrkBJi6X — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2020

El soplo vital... sí, así era él. https://t.co/JcRImDP32s — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2020

A ocho meses de que se cumplan 10 años de su fallecimiento y en el día en que cumpliría 70 años,El actual presidente recordó al ex jefe de Estado en el día de su cumpleaños número 70., publicó quien fuera su jefe de Gabinete y uno de sus funcionarios de mayor confianza., escribió en su cuenta de Twitter e Instagram.Por su parte, Cristina recordó cariñosamente a Néstor, su esposo y compañero de vida., fue la frase que compartió para mantener en la memoria a quien fue presidente entre 2003 y 2007.La ex presidenta compartió una foto donde se lo ve sonriente abrazo junto a un grupo de niños. "El soplo vital... sí, así era él", escribió para compartir una nota de Página 12 titulada de igual manera."Kirchner era hijo de uno de esos momentos en que la sociedad extenúa sus fuerzas creativas y palpa algo nuevo, pero no encuentra formas adecuadas de expresión", escribió, el ex director de la Biblioteca Nacional, en ese texto.Finalmente,utilizó su flamante cuenta de Instagram para homenajear su padre, Néstor Kirchner. Desde Cuba, donde la joven se encuentra bajo un tratamiento médico, compartió una foto del santacruceño cuando era joven y escribió:, expresó Florencia.Además, recordó que "van a ser diez años sin que levantes los brazos como gigante, caminando hacia donde parada estoy, dándome vuelta porque venís, a punto de decirte 'papá'". Y continuó: "Tenía veinte años el veintisiete de octubre de dos mildiez cuando me llamaron por teléfono y me tapé la boca con la mano para que no se escuche el grito. Dejé la mayoría de mis cosas para irme corriendo a una pista de aviones y volar hacia un cuerpo que nunca más me iba a mirar. 27 de octubre de 2010, con una cita libre de Kafka en la mano: ¿Cómo será el día después de que seas eterno?"., concluyó.