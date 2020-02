Inesperado: Juan Carlos Blumberg confesó que "ayudó" a Macri a llegar a la Presidencia, pero destrozó su gestión

ahora reconoció su cercanía con Cambiemos, pero le soltó la mano al líder PRO y lo destrozó por su falta de "calle" y "picardía", su carencía de "viveza" y hasta sugirió que abusó de los "globitos de colores"

"Me parece que andamos mal. Y la culpa también es de Macri. Yo lo ayudé para que él fuera jefe de Gobierno. Lo ayudé y trabajé para que fuera presidente. Pero a estos muchachos, ¿sabe qué les falta? Calle. Usted tiene que tener picardía. Para luchar contra delincuentes tiene que ser vivo"

ensayó una anécdota sobre su encuentro con Néstor Kirchner tras el asesinato de Axel Blumberg como polémico argumento para criticar al peronismo, según la cual los puntos negativos eran que no tenía un determinado diario en su despacho y que "nunca había viajado"

se convirtió en referente de los sectores sociales y políticos que reclaman la aplicación de las políticas de "mano dura" en materia de seguridad luego del asesinato de su hijo Axel en el marco de un secuestro en 2004. A partir de allí, incluso ensayó una postulación como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y luego. Sin embargo,Consultado en una entrevista con Clarín, Blumberg opinó que ve a la situación actual de la Argentina "muy triste" porquee intentó posicionar como argumento el cargo como interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) para el que fue designado. Sin embargo, en la misma respuesta inició una andanada de durísimas críticas contra su otrora referente, Macri., evaluó Blumberg.Pero su crítica contra la administración de Cambiemos no quedó allí: ". Lo primero que tendrían que haber dicho es explicarle a la población lo que los otros dejaron. Ocultaron las cosas,. Usted a la gente le tiene que dar la caña de pescar, no el pescado".Luego, ante una pregunta sobre qué expectativas tiene del gobierno de, también fue crítico, aunque no logró explicar con claridad por qué. Según el ex aspirante a gobernador bonaerense, tiene unaporque, por lo que "él dice una cosa y ella está en Cuba diciendo otra".Tras eso,"Yo no me olvido nunca. Creo que fue en la segunda reunión con Néstor Kirchner. Había salido en el diario Le Monde de París una foto que decía “La revolución de un padre”. Entonces yo le doy el diario y Kirchner empieza a mirar. Y yo me pongo a pensar: '¿Cómo es el presidente y no hay organismos del Estado que les dan las cosas que salen?' Ahí me quedé frío. Y yo vi que él era una persona que no tenía visión del mundo. Porque él nunca había viajado. Había como máximo ido a Uruguay. Y si usted no viajó y conoció el mundo, no tiene idea cómo es el mundo. No lo puede sacar por un diario. Entonces yo le decía: ‘Presidente, no mire para atrás, mire para adelante’. Yo le insistía. Yo fui muy inocente porque fui de frente. Podría haber conseguido mucho más cosas si hubiese actuado un poco más pícara", relató.Otro que no se salvó de las críticas de Blumberg es el. Según explicó, el problema en materia de seguridad en el país es que "no se trabajó". Para explicarlo, contó acerca de una reunión con quien hoy es la máxima autoridad de la Iglesia: ". Si usted está ahí es porque le hizo algo malo a la sociedad y a la sociedad hay que retribuirle de alguna manera con un trabajo. Son cosas elementales que hay en otros lugares del mundo. Yo creo que hay muchas cosas que no se hicieron, entre ellas, haber bajado la edad de imputabilidad como hay en otros países como Alemania o Francia".