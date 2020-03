Fake news: es falso que se quitó Inglés como materia de los jardines municipales de Quilmes

Ahora en Quilmes.



La nueva gestión a cargo de Mayra Mendoza le quita la materia de Inglés a los jardines municipales por no considerarlo "prioridad"

Los pibes pobres no merecen educación de nivel.

Una nueva injusticia educativa que frena la inclusión social

(Abro hilo) pic.twitter.com/2KD72fkwGi — Jorgelina Kos Grabar (@jorgelinakos) March 2, 2020

una vez más, se trata de una noticia falsa, más conocidas como fake news. Política Argentina dialogó con fuentes de la gestión de Mendoza y aclararon que "los cursos de inglés en los jardines municipales continúan normalmente"

La aparición en redes sociales dey que la habían despedido días antes del inicio de clases provocó que la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, se convierta en una de las tendencias de Twitter.La docente denuncia a través de un video que el viernes pasado se reunió con las directoras generales y allí le comunicaron que ya no contaba más con sus horas cátedra. Afirma que no le dieron tiempo de demostrar su trabajo ni buscar otro empleo, por la cercanía del inicio de clases. Curiosamente,Sin embargo,Según explicaron, el único cambio que se produjo fue cumplir con la Ley Provincial.Ocurre que el año pasado, bajo la administración del macrista, los cursos de inglés se daban durante las horas curriculares regulares, pero eso era ilegal. Según explicaron, se adecuó el dictado de la asignatura a la normativa provincial vigente, es decir, en forma extracurricular.Política Argentina pudo averiguar que el testimonio de la docente del video es cierto en cuanto a que fue quitada de sus funciones. Sin embargo,Además, las mismas fuentes le aseguraron a este medio que lo "problemático" de la docente en cuestión, su queja y la ola que se configuró en redes sociales por la fake news tiene que ver con que esComo pudo verse, además, el tuit que se viralizó es de, una ex concejal del distrito por el macrismo que suele pronunciarse en esa red social con violentas y agresivas publicaciones, semántica y sintácticamente con recursos similares a un troll.