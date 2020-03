Apertura de sesiones: Kicillof reveló los números del ajuste de Vidal en educación, salud, vivienda y seguridad

Axel Kicillof reveló los contundentes números del "ajuste" de Vidal en las áreas más sensibles para la gente en materia de gestión, como la educación, la salud, la vivienda y hasta la seguridad

Cada vez se le vuelve, a Juntos por el Cambio, más difícil continuar con el discurso según el cualgobernó de un modo diferente al dey dejó a la Provincia de Buenos Aires en buenas condiciones. Es que en el marco de la apertura del primer período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense bajo su mandato,El gobernador provincial analizó la ejecución presupuestaria en términos reales, lo cual implica que se tuvo en cuenta la inflación. En ese sentido, surgió como resultadoA pesar de las caídas sostenidas, Kicillof aclaró que no todos los números fueron rojos: Vidal hizo crecer el gasto en energía y transporte en un 120 por ciento y, como era de esperarse de un gobierno macrista, el de los servicios de deuda en un 110 por ciento.Según Kicillof, la conclusión del análisis de esos datos es que hubo un. El mandatario consideró que se trata deen el que hay, que provoca, según destacó, que “los perdedores son los más vulnerables, las mayorías populares" que el Frente de Todos "representa"., apuntó, como hizo ayer el presidente Alberto Fernández, contra el neoliberalismo.No fueron los únicos números que desplegó Kicillof, quien dio cuenta de una caída de la actividad de 5.1 por ciento -superior a la registrada por el conjunto del país-, que se agudiza en el sector industrial, que se contrajo 10 puntos. De ese universo, los más golpeados son los textiles (38.2%), el tabaco (33%), caucho y plásticos (16%).El empleo, atado a la actividad en un contexto productivo, también padeció. Según el Gobernador se perdieron 107 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado; 42 mil en industria y 19 mil en comercio, en tanto que los sueldos perdieron 15 puntos en su poder adquisitivo.La consecuencia final fue, según el Gobernador, que quedaron 6.675.000 bonaerenses por debajo de la línea de pobreza, es decir el 38.4 por ciento de la población, de la cual más del 50 por ciento son niños y niñas.“En estos 82 días estamos poniendo en marcha a la provincia de Buenos Aires”, expresó al inicio de su discurso, antes de hacer hincapié en el estado en que el nuevo gobierno recibió la administración provincial "en muchísimas áreas una situación de abandono”.“A pesar de la muy dura situación económica, las emergencias que estamos transitando, de la escasez de recursos y condicionamientos externos que encontramos, puedo decir que estamos poniendo en marcha a la Provincia”.“En estos pocos días de gobierno hemos encontrado en muchísimas áreas una situación de abandono”.“En el gobierno anterior nadie sabía cuánto iban a salir las cosas, nadie sabía lo que iba a venir de tarifas, era una lotería, una ruleta rusa lo que llegaba por debajo de la puerta”.“La propuesta que tengo para los dirigentes es empezar a reparar ese estado de abandono, y recuperar lo que se ha perdido. Este Gobierno va a gobernar desde la ciudad de La Plata”.“Dejó de subir sin control la tarifa de gas, dejó de subir el peaje, las naftas, se tomaron medidas para el crédito, consumo y PYMES, y se inyecto el consumo con la Tarjeta Alimentar, los aumentos salariales. Todo dio más certidumbre y aumento la demanda”."Un programa fundamental es el Arriba Pyme. 20 mil millones de pesos puestos para las pymes, para mantener, sostener, para crear empleo. No es que no se podía o que era imposible"."Había 15 mil internos en huelga de hambre, faltaba alimento y medicamento y son condiciones inhumanas. Hay una superpoblación del 100%. ¿Qué hicimos? Tomamos medidas y se levantó la huelga de hambre"."Cuando llegamos al gobierno, una parte de la boleta se pagaba en dólares, establecimos una revisión integral de los acuerdos, pero también queremos ver si se cumplieron las inversiones que se prometieron"."Tienen que ser justas las tarifas, no se puede beneficiar a un sector a costillas del resto de la sociedad, de los que producen y trabajan"."Se empezó a implementar el programa Argentina contra el Hambre. Para la Provincia de Buenos Aires son 590 mil asistencias, 4 mil pesos, 6 mil pesos para los que más necesitan. No hay plata mejor invertida"."El Banco Provincia se convirtió en el principal operador de las tarjetas para la Provincia de Buenos Aires, es nuestro banco, para eso está"."220 mil millones de pesos son los vencimientos de deuda de este año, es una suma enorme. Tiene que ver con una política de endeudamiento. Cambió la composición de la deuda, antes era 57% en dólares y ahora es 83% en dólares. Se dolarizo la deuda"."Se concentró en mercados financieros internacionales a partir de la emisión de títulos. Y los servicios de deuda que subieron 110%, pasó de ser el 9,8% a llegar casi al 209%, se duplico la carga de la deuda sobre el presupuesto provincial. Son datos objetivos"."El problema es que hoy tenemos una deuda insostenible, como la dejaron es impagable. Hay que resolverlo sin que ponga en riesgo el aparato productivo de la provincia. Lo vamos a hacer, vamos a encontrar la mejor solución sin que tenga impacto"."Los tres últimos años hubo un ajuste brutal de la inversión en obras. Más allá de las publicidades, las PPP no arrancaron nunca y eran una promesa también"."Va a haber que reforzar infraestructura básica. Para solucionar el déficit habitacional hay que invertir más en vivienda""Desde el día uno empezamos las reuniones para conseguir que el financiamiento que tenemos se transforme en obras de la provincia de Buenos Aires".