Retenciones: el gobierno de Alberto subirá el impuesto a la exportación de soja un 10%

Chemes, Iannizzotto, Achetoni y Pelegrina, en el Ministerio de Agricultura. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

Finalmente y a pesar de lo que en un principio parecía que generaría rispideces, conflictos y hasta incluso comparaciones con lo ocurrido en 2008, el gobierno de Alberto Fernández confirmó que las retenciones a la soja aumentarán un 10% para pasar del 30% al 33%, luego de lo que fue la segunda reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la Mesa de Enlace, que se mostró conforme con el encuentro.Basterra fue el encargado de comunicarles a los dirigentes del sector agroexportador que se avanzará en un incremento del 10% de las retenciones a la salida al exterior de la leguminosa, por lo que pasarán del 30 al 33%. El Poder Ejecutivo había actualizado ese impuesto, tras la última devaluación del macrismo, en diciembre pasado, lo que hizo que subiera del 24,5% al 30%.Según dijeron a la salida del encuentro los hombres del campo, lo recaudado volverá en formato de segmentación y compensación a pequeños productores. El decreto se publicará mañana y también se abrirá el registro de declaración jurada de ventas al exterior que se había cerrado la semana pasada. También se contemplaría bajas para las economías regionales y el girasol, y maíz y trigo continuarían tributando una retención del 12%.“Fue una buena reunión”, resumió Jorge Chemes, de CRA, según Infobae. Y precisó: “No logramos revertir el 3%, pero nos comunicaron que va a quedar en el sector, con mejoría en el resto de las producciones. Vamos a consultarle a las bases cómo seguimos o qué medidas tomamos. Esas mejoras son que en algunas producciones que se intentaban aumentar las retenciones se mantendrá y habrá bajas importantes en economías regionales, maní, girasol, lana, carne. Se estabilizan trigo y maíz”.Según Clarín, por otra parte, incluso un dirigente del sector más duro del agro, como el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, destacó como hecho positivo la presencia de algunos funcionarios que dieron más volumen y respaldo a Basterra. Se trata de las presencias en el encuentro de Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, y de Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación.Esta conformidad de la Mesa de Enlace se enmarca en algunas definiciones económicas que aminoran su afectación: se decidieron algunas compensaciones con un eje único, que será por volumen. Según los dirigentes rurales, los productores de hasta 1.000 toneladas tendrán una compensación.Por su parte, los productores medianos, de 501 a 1.000 toneladas anuales, pagarán la alícuota vigente, del 30%. A su vez, los productores chicos, de hasta 500 toneladas anuales, mejorarán su posición y tributarán menos del 30%. Y pagarán el 33% de las retenciones a la soja los chacareros que produzcan más de 1.000 toneladas anuales.Asimismo, los dirigentes del campo afirmaron tras la reunión que las alícuotas de trigo y maíz se mantienen en 12%. Además, todos los cortes de carne vacuna tributarán 9% y no habrá segmentación como se especulaba en un primer momento en la cual se hablaba de retenciones más altas a los cortes más populares consumidos en el mercado interno.La intención del gobierno es continuar en una mesa de diálogo con los representantes de los productores agropecuarios para definir un esquema de segmentación y compensación de retenciones para pequeños y productores y cooperativas agropecuarias. Por otro lado, habría beneficios para los productores alejados de los puertos que tienen el impacto de los altos costos de fletes.En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el jefe de Estado no hizo el anuncio de la suba de los impuestos a las exportaciones de soja, como circuló en un principió, pero trazó la línea que hoy se confirmó. El domingo, el mandatario planteó que “el campo debe ser un protagonista" y que por eso fue "convocado para que participar en la lucha contra el hambre", pero también les pidió "el esfuerzo" de "quienes producen y exportan"."Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos”, dijo, y dejó en claro que la "propuesta" del Frente de Todos, que hoy se confirmó, era "generosa" para lo que podría dar el sector. “Hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos de exportación en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos que hoy están afectados por esos derechos. La propuesta respeta en un todo las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de Solidaridad. Eso resulta favorable para muchos cultivos pero especialmente para el desarrollo de las economías regionales”, afirmó Alberto.Las palabras del Presidente, es decir su pedido de "esfuerzo" y la aclaración de lo "generoso" del aumento de retenciones que hoy se confirmó, se sustentan en los datos oficiales de cuánto se benefició el sector por las decisiones del macrismo: en su totalidad, sus ganancias se dispararon un 870% entre 2015 y 2019, tres veces por encima de la inflación de ese período.Si ese beneficio se mide en dólares, se trata de un 48% luego de cuatro años de gobierno de Cambiemos. Esto ocurrió no sólo por la eliminación de las retenciones para algunos cultivos y baja para la soja que implementó Macri, sino también por la devaluación del peso en beneficio del dólar durante ese período.Maíz y trigo: 12%Maíz flint: 7%Maíz Pisingallo: 9%Carne bovina y pollo: 9%Carne de cerdo y cordero 5%Cítricos y otras economías regionales: 5%Girasol común: 7%Girasol confitero: 5%Maní: 7%Maní confitero: 5%Arroz sin cáscara: 5%Arroz con cascara: 7%