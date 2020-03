Expulsado: el peronismo de Río Negro echará a Miguel Ángel Pichetto

el presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria, pidió la palabra y, ante los números congresales que asistieron al microestadio de Ferrocarril Oeste, anunció que la filial que conduce expulsará de su estructura a Miguel Ángel Pichetto, el ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio para competir contra el peronismo

Antes de que el Congreso Nacional del Partido Justicialista llegara a su fin,, justificó Soria ante el Congreso del PJ, a la hora de explicar por qué el ex senador será expulsado de la orgánica provincial. Además, se refirió a Pichetto como, con lo que quedó claro que la integración de su coterráneo a Juntos por el Cambio es uno de los factores a tener en cuenta para "leer" la expulsión.Más allá de ser un integrante del peronismo de larga data, e independientemente de lo que suceda con su afiliación al PJ, Pichetto no muestra gestos positivos hacia el peronismo, sino que todo lo contrario: se lo ve más interiorizado en el PRO y al lado de la línea más dura de ese espacio. De hecho, ha formado parte de las últimas reuniones de mesa chica del partido fundado por Macri y que hoy es presidido por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.“Me habían pedido que informase la situación, el sumario lo hace el Tribunal de Disciplina.”, le dijo Soria a Infobae en el club del barrio de Caballito.El sumario fue iniciado ‘de oficio’ por el Tribunal que el año pasado recibió “numerosísimas denuncias de afiliados y afiliadas del justicialismo rionegrino”. El órgano partidario notificarán al ex senador del inicio del proceso mientras evalúa suspenderlo. Lo citarán además a dar un descargo. “Yo no sé si se animará a ir al Partido Justicialista de Río Negro para hacer un descargo de por qué fue de candidato de uno de los peores presientes que tuvo la Argentina en los últimos 30 años”, agregó el diputado que señaló que “hay que garantizarle el derecho de defensa”.