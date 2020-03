La histórica decisión de Kicillof para garantizar el aborto en la provincia de Buenos Aires

la gestión de Axel Kicillof continúa dando un giro en ese sentido y avanza para garantizar el aborto legal en territorio bonaerense: por primera vez en la historia, la administración provincial invirtió $15 millones para la compra de 80.000 comprimidos de Misoprostol a un laboratorio nacional

Por primera vez en la historia, @BAProvincia compró 80 mil comprimidos de Misoprostol para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Con una inversión de millones, fueron comprados al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe.#8M #HaciendoHistoria pic.twitter.com/1kpcD4bogg — SaludBAP (@SaludBAP) March 7, 2020

Esta compra de Misoprostol garantiza la ILE en todo el territorio bonaerense y, por ser adquiridos en el laboratorio de producción pública de Santa Fe, significa un ahorro de 18 millones de pesos, en comparación con el valor de mercado.#8M #HaciendoHistoria @BAProvincia — SaludBAP (@SaludBAP) March 7, 2020

Tras los años de vetos y frenos de la provincia de Buenos Aires de la mano dea los avances en la aplicación del protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo,, anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud bonaerense, que encabeza Daniel Gollán.Respecto de la decisión, detallaron: "Esta compra de Misoprostol garantiza la ILE en todo el territorio bonaerense y, por ser adquiridos en el laboratorio de producción pública de Santa Fe, significa un ahorro de 18 millones de pesos, en comparación con el valor de mercado".Se trata de un giro, desde el 10 de diciembre, respecto de lo que pasaba cuando Cambiemos gobernaba la Provincia. Más allá de su posición personal contraria y pública respecto de la legalización del aborto, Vidal protagonizó un escándalo durante sus años de poder: el protocolo de aborto no punible, que regía en Nación, nunca fue aplicado en tierra bonaerense. Pero sí había adherido, sólo que luego sufrió un veto de la ex gobernadora.El gabinete de la ex mandataria tembló en 2016, cuando la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz, generó una resolución ministerial para la adhesión de la Provincia a dicho protocolo, pero a los días fue vetado por Vidal mediante un decreto.