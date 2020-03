Por el coronavirus, Aerolíneas Argentinas cancela vuelos a Roma, Miami y Orlando

Aerolíneas Argentinas decidió cancelar vuelos a Roma, Miami y Orlando “la situación global sanitaria" generada por el COVID-19

En el marco del brote planetario de coronavirus y las medidas que en el país se van incrementando para contener a la enfermedad, por la que hasta el momento hay 17 personas diagnosticados,Las salidas suspendidas a la capital italiana son las correspondientes al. Dichas salidas. También fueron anulados los vuelos diurnos a Miami para el 18 y 26 de marzo y para la ciudad de Orlando, también el 26 de marzo.De esta forma, las medidas de Aerolíneas en cuanto a cancelación de vuelos a estas ciudadades se extienden, hasta el momento, desde el 12 de marzo hasta el 26 de abril. Eso no significa que en ese rango no haya intercambio entre Buenos Aires y esos países, ya que se conservan aún algunas fechas, principalmente para el regreso de turistas., informó Aerolíneas.Según informó Aerolíneas, aquellos pasajeros que hayan emitido sus pasajes a destinos de Europa o Estados Unidos entre el 10 y el 31 de marzo del 2020, podrán cambiar su fecha de vuelo sin ningún tipo de penalidad por única vez y abonando cambio de tarifa en el caso de que la hubiera. También detalló que aquellos pasajeros que hayan visto modificado su vuelo serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores. Asimismo, quienes no puedan viajar en los vuelos propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores de la fecha original.Por otra parte, aquellos pasajeros que soliciten de manera proactiva la modificación, cambio o cancelación de sus viajes podrán cambiar de fechas o rutas sin penalidad para volar hasta el 30/11/2020 y abonarán la diferencia de tarifa en caso que la hubiera. Quienes quieran devolver sus pasajes, podrán hacerlo en base a las condiciones en que los mismos fueron comprados.Las condiciones descriptas aplican para todos los pasajeros que viajen desde y hacia China, Italia, España, Francia e Israel con vuelos hasta el 31 de mayo de 2020. También para pasajeros que por haber estado en China en los últimos 15 días no les está permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia y Paraguay.