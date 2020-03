Coronavirus: la Corte determinó dos semanas de "días inhábiles" para la justicia de todo el país

Finalmente y a pesar de los intentos del presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, por no frenar la actividad judicial sin importar la pandemia del coronavirus, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró días “inhábiles” desde hoy inclusive hasta fin de mes, con lo cual el trabajo en tribunales se reducirá a la mínima expresión

El máximo tribunal, peroque estará a cargo de jueces y funcionarios judiciales.La determinación se produjo, según fuentes oficiales, luego de la reunión que tuvieron para tratar los pedidos del gremio de trabajadores judiciales y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de que se declare una feria judicial para evitar la propagación del coronavirus. Si bien esto último no fue lo decidido, al menos no en esas palabras, habrá un parate en los tribunales nacionales y federales del país.En el segundo artículo de la resolución se detalla que cada tribunal deberá asegurar “una prestación mínima del servicio durante el plazo establecido, debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados y/o funcionarios que no se encuentren dentro de los grupos de riesgo”.También se suspenderá la atención al público “salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes”. Para los asuntos “que no admitan demora” las partes podrán solicitar “habilitación de días y horas inhábiles”.En otro orden, la Corte resolvió otorgar una licencia excepcional con goce de sueldo para todos aquellos jueces, funcionarios y empleados mayores de 65 años, o que aquellos que padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al coronavirus. Lo mismo correrá para las mujeres embarazadas. Es por 14 días corridos.Del encuentro participaron cuatro ministros de la Corte: Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosatti y Highton. Maqueda no estuvo porque está en cuarentena tras volver al país la semana pasada tras un viaje a Miami. A pesar de esa situación, participó virtualmente en la toma de decisiones.Según informaron a través de un comunicado, en la primera parte de la reunión "estuvieron presentes las autoridades del Cuerpo Médico Forense en pleno, en razón de su experiencia adquirida en el marco de la crisis de la gripe aviar del año 2009". Allí, propusieron la adopción de medidas tendientes a evitar la propagación del virus y la adquisición de insumos sanitarios.En una segunda parte del encuentro, "intervinieron las autoridades en materia informática, quienes propusieron distintas alternativas para la gestión de los expedientes, para disminuir la afluencia de público a las dependencias judiciales".Este domingo, los magistrados del máximo tribunal se reunieron para discutir sobre la cuestión de la feria judicial. Pero sólo hubo internas en torno a decretar o no una feria extraordinaria, cosa que finalmente ocurrió mediante otro nombre. A pesar de los reclamos, Rosenkranz y Rosatti iban por el no, mientras que Lorenzetti estaba a favor y buscaba construir la mayoría que finalmente logró para inclinar la balanza hacia la (casi) suspensión de la actividad.El último espacio de presión surgió del titular de las Juntas de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, Javier Leal de Ibarra, que esta mañana le envió una nota al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosenkrantz, para frenar la justicia ante el coronavirusEn el escrito, le dejó en claro que ese cuerpo consideraba necesaria la declaración inmediata de feria judicial, tal como pidió bajo la idea de medidas extraordinarias el presidente Alberto Fernández para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.Ocho provincias ya dictaron la suspensión de la actividad judicial como medida de prevención ante el avance del coronavirus. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Salta, Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego, cuyos máximos tribunales locales, resolvieron dictar ferias judiciales anticipadas o determinar asuetos.En Chaco, el Superior Tribunal de Justicia afirmó que ante “la situación epidemiológica de público conocimiento relacionada con el Coronavirus (COV1D 19) y en el marco de las medidas preventivas que se vienen adoptando, este Superior Tribunal de Justicia, considera necesario disponer con carácter excepcional receso judicial, garantizando un mínimo de servicio de justicia”. El cese de actividad se dictó a partir de hoy y hasta el 31 de marzo para toda la provincia. Habrá solo “guardias mínimas que prestarán servicios de 8 a 12, con suspensión de términos y audiencias y sin atención al público presencial”.En Entre Ríos, el Superior Tribunal en acuerdo especial resolvió un receso judicial extraordinario por razones sanitarias, a partir de este lunes hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, a raíz de la situación epidemiológica y en el marco de otras medidas preventivas adoptadas. Se informó que se garantizará “la prestación de servicio de justicia" y que "la Mesa de Información Permanente permanecerá abierta”.En Salta, se dispuso una feria judicial extraordinaria en el Poder Judicial también desde este lunes hasta el 31 de marzo. No obstante, se indicó que hoy la actividad sería normal para cumplir con las audiencias ya fijadas.En La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia dictó una acordada en donde se declara “una Feria Judicial Extraordinaria por el tiempo que dure la emergencia”. En consecuencia, todos los tribunales de la provincia funcionarán con la modalidad de Feria y la consiguiente suspensión de los términos procesales para los procesos en curso. La decisión de la Corte de la Rioja se dictó no solo ante el escenario del coronavirus sino también “ante la emergencia sanitaria suscitada por los virus del DENGUE”.En Tierra del Fuego, el Superior Tribunal de Justicia dispuso una “Feria Judicial Extraordinaria” del 16 al 31 de marzo. El horario de atención será de 9 a 13, que podrá prorrogarse según el análisis de la evolución de la situación. “Se garantiza el servicio de justicia, con guardias mínimas, y para ello, se contará con empleados que no se encuentren en los grupos de riesgo: mujeres embarazadas, lactantes y quienes por sus condiciones de salud o edad cuenten con mayor probabilidad de contraer la enfermedad”, se resolvió. La decisión del Superior Tribunal de Justicia “se apoya en la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda el aislamiento para mitigar la propagación del virus #COVID19”, se destacó.En Río Negro el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General dispusieron las mismas licencias que para el poder Ejecutivo en los casos de riesgo o de atención familiar y un “receso extraordinario” con régimen de feria judicial desde este martes 17 al 31 de marzo, sin perjuicio de que en todo horario se recepcionarán denuncias por incumplimiento del aislamiento obligatorio. Habrá guardias mínimas y trabajo domiciliario para quienes no concurran a sus puestos de trabajo. La recomendación rige para las audiencias o actos procesales que se realizarán, de ser posible, a través de video conferencias, skype u otros soportes digitales.La Justicia de la provincia de Buenos Aires, esta tarde, entró en una suerte de feria -tal como la CSJN, sin mencionarla de ese modo- durante quince días frente al coronavirus. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió disponer asueto en todo el ámbito del Poder Judicial provincial, con suspensión de los términos procesales, desde hoy hasta el 31 de marzo. Y ordenó que durante esas dos semanas solo se brindará una prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación.Poco después del caso bonaerense, la misma decisión se tomó en la provincia de Córdoba. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) determinó un receso judicial extraordinario por razones sanitarias con la finalidad de evitar o reducir la propagación del coronavirus (COVID 19). Y aclaró que la medida tendrá la modalidad operativa de una feria judicial y se extenderá desde el martes al 31 de marzo, inclusive. Durante ese período se suspenden los plazos procesales y administrativos.