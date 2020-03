Cómo es el gráfico de EEUU que muestra la importancia de la cuarentena que anunciará Alberto hoy

se conoció en la Argentina un didáctico gráfico producto de una investigación en EEUU que expone la importancia del aislamiento social y laboral ante una pandemia como el coronavirus y por qué este tipo de medidas sirven para “aplanar la curva”

Esas mismas imágenes llegaron, según diversos medios, a la oficina y las manos de Alberto Fernández en las últimas horas. El gráfico expone cómo y por qué el distanciamiento social es fundamental si la idea es, como dicen las autoridades, “aplanar la curva” de la epidemia de Covid-19

A la espera de un drástico anuncio de algún tipo de cuarentena obligatoria por parte del presidentecerca de las 19,Cuando a principios de enero se conoció que algunas personas estaban enfermas en Wuhan, China, por un nuevo virus surgido en el mercado de animales, era inesperadoEn estos días, dos meses después de que un grupo de personas empezaran a enfermar y fallecer en Wuhan, China, por un nuevo virus surgido en el mercado de animales, era inesperado que esa enfermedad, el Covid-19, llegaría a más de 150 países en todo el mundo y sería declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Es por eso que todas las autoridades, sanitarias, políticas y especialistas, recomiendan el distanciamiento social y cuarentena de 14 días para aquellas personas que tengan síntomas de coronavirus o que hayan estado en países donde el virus tiene circulación local. Inclusive a quienes tomaron contacto con dichas personas.Es con el objetivo de comprender la necesidad de acatar esas recomendaciones y, eventualmente, saber entender medidas drásticas, como la cuarentena que hoy anunciará el gobierno argentino, queEl vice primer ministro de Irlanda compartió un gráfico que había sido creado por el diseñador, creado en base a una investigación realizada por el Laboratorio del doctor, biólogo de células madre en la División de Medicina Regenerativa de la Universidad de California en San Diego.También explica que si las personas llevan a cabo sus actividades habitualmente, el número de casos de una infección como el nuevo coronavirus podría crecer rápidamente, lo que dificultaría su tratamiento.“Usted y sus hijos no son inmunes al coronavirus. Todavía veo demasiados amigos y conocidos arrogantes que piensan que esto es histeria y pandemonio, y que no están haciendo lo correcto para la humanidad. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), que causa una enfermedad llamada COVID-19, es “novedoso” porque nunca antes había existido en personas. Como las personas nunca antes han sido infectadas por este virus, nadie es inmune y todavía no tenemos una vacuna. Por lo tanto, todos pueden infectarse, todos pueden enfermarse y todos pueden transmitir la enfermedad”, describió el doctor Signer, investigador pionero en la síntesis de proteínas en células madre hematopoyéticas.Y concluyó: “Aunque las personas generalmente no experimentan síntomas de la infección durante dos a 14 días después de haberse infectado, aún pueden transmitir el virus durante este tiempo. Eso significa que las personas que parecen completamente sanas pueden estar infectadas y están transmitiendo activamente el virus a otros. No es suficiente esperar hasta que se sienta enfermo para quedarse en casa y aislarse. Todos debemos quedarnos en casa tanto como sea posible en este momento para frenar la propagación de este virus”.