Ratón Pérez y coronavirus: Alberto le respondió un tuit a un niño para concientizar sobre la cuarentena

@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquin deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!! ☺️ https://t.co/Yql7ovVGZW — Alberto Fernández (@alferdez) March 21, 2020

En medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional con el propósito de disminuir los contagios del coronavirus en la Argentina y así achatar la curva de la pandemia,“Querido @alferdez necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga”, escribió la madre del niño, arrobando al Presidente.El mandatario, en una más de sus comunicaciones de cercanía pero en este caso en un contexto en que cualquier gesto puede funcionar como un alivio social, le contestó en otro tuit que el Ratón Pérez estaba exceptuado y que Joaquín podría conseguir su premio.“”Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto sí. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!!”, tuiteó Alberto, publicación que alcanzó miles de reacciones.