Quién es Rocca, el hombre más rico del país al que Alberto cruzó por echar a 1450 trabajadores en pleno coronavirus

“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”

Paolo Rocca es el hombre más rico de la Argentina

Mientras avanza la pandemia mundial del coronavirus en la Argentina, que supera los 800 infectados y los 20 fallecidos, y se empiezan a sentir las consecuencias económicas del asilamiento preventivo y obligatorio para frenar el daño sanitario,, Techint Ingeniería y Construcción, en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, frenadas por la crisis.No solamente el presidentese refirió en su mensaje de la prolongación de la cuarentena a aquellos empresarios que no necesitan despedir ya que, lo que se juegan, es "ganar menos" y no está en juego si ganan o pierden dinero, sino que esta mañana directamente le dedicó un mensaje a Rocca., disparó el jefe de Estado entrevistado por Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en radio Con Vos.Uno de los directores del Grupo Techint, el ex funcionario Miguel Ángel Toma, justificó la ola de despidos en medio de la crisis por el coronavirus al sostener que están "amparados por el convenio colectivo". También desafió a Fernández a que realice una nueva normativa si quiere frenar desvinculaciones."Si el Presidente quiere que no se eche a nadie que haga una ley, no entremos en valoraciones morales", argumentó Toma en una entrevista con el programa radial Crónica Anunciada, al referirse a las duras declaraciones del Presidente.Lo que Fernández evidentemente intentó dejar en claro, aunque Toma no lo haya interpretado, es que la situación de firmas como Techint, que no es una PyMe, les permite soportar los costos de una crisis mundial como la provocada por el coronavirus. No se trata de que fundan ni de que pierdan dinero, sino de ganar menos ante un contexto excepcional sin hacer que los trabajadores paguen las consecuencias.Hoy el Gobierno recibirá a directivos de Techint y los gremios con el propósito de que se revierta la decisión. Tal vez, si esto ocurre, el costo pueda surgir de los recursos que el dueño del emporio empresarial tiene. Así, podría colaborar, además, con la gestión de Fernández, como hizo con la de Mauricio Macri.. El CEO del conjunto de empresas vinculadas a los sectores de la siderurgia, la construcción y la energía tenía en 2018, según reveló la revista Forbes e informó Política Argentina , USD 9.700 millones en su poder.. La breve merma patrimonial fue de 17,5%, es decir USD 1.700 millones que en 2018.Según la misma publicación, de Forbes, la baja en sus fondos fue fruto, principalmente, de la caída de los activos argentinos a partir de la crisis de 2018, generada luego de que al gobierno de Cambiemos se le complicara terminalmente el financiamiento y debiera volver a endeudar a la Argentina con el FMI."A eso deberían sumarse los coletazos de la causa de los cuadernos. Si bien en abril la Cámara Federal revocó, por falta de mérito, el procesamiento de Paolo Rocca, el efecto se sintió en Wall Street sobre las acciones de sus dos empresas principales: Tenaris (tubos sin costura, de la cual el ítalo-argentino es CEO) y Ternium (aceros planos), que suman más de 40.000 empleados globales", aclaró la revista internacional.En tanto,. Así, allí sostuvieron queEl holding, controlado por la familia a través de la sociedad San Faustín, tiene su sede en Luxemburgo y opera en 45 países. En la Argentina, además, se desarrollan Tecpetrol (con trabajo en la producción de gas en Vaca Muerta) y Techint Ingeniería & Construcción.Durante los años de gestión de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, se materializó un nutrido vínculo entre el CEO de Techint y el líder PRO, relación que tiene materialidad en las ganancias del empresario pero también incluye sus opiniones.Techint fue una de las empresas más ganadoras de la era Macri. Si el parámetro son las acciones que más subieron en la bolsa porteña desde la primera vuelta electoral de 2015, cuando Cambiemos ya se colocaba como favorito, a la cabeza figura Transportadora Gas del Norte (TGN), controlada por el emporio de Rocca.Si se trata de las ganancias que las empresas cotizantes acumularon hasta 2018, cuando a Macri se le descontroló todo, entre el cuarto trimestre de 2016 y el tercero de 2017, Siderar, una de las siderúrgicas del Grupo, ocupó el quinto puesto. Si el mecanismo de medición es qué porcentaje representan esas utilidades en relación con el patrimonio, se lleva el primer puesto, de nuevo, TGN.Cabe recodar que en abril de 2017 Rocca llevó a Macri a EEUU para presentar su inversión de US$1800 millones para montar una fábrica que generará 600 puestos de trabajo en tierras de Trump.Además, el poderoso empresario es una de las máximas espadas del lobby de CEOs que presionó en tiempos de Cambiemos por una reforma laboral e incluso, a mediados de 2018, aseguró a La Nación que "el proyecto de transformación del país, que empezó hace dos años y medio, tenía y sigue teniendo una visión de largo plazo de la Argentina que es, a mi juicio, racional y positiva, y sobre la cual se pueden construir proyectos de inversión muy grandes".Hasta a la hora de irse, finalizando su último año de mandato, Macri le dio una ayudita a Techint y a Rocca. Según surge del acuerdo que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Cámara Argentina del Acero (CAA) y el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos (Clima) celebraron en agosto del año pasado, ese grupo no pagó cargas sociales en los aumentos que otorgó en 2019. La exención contradice un decreto del propio ex presidente y le permitió al ítalo-argentino ahorrar al menos $400 millones.A comienzos del año pasado, Techint había echado a 191 trabajadores de su planta de tubos de acero en Campana, Tenaris/Siderca. Ante el conflicto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria .Según interpretaron varios analistas en aquel momento, la medida adoptada por el grupo que conduce Rocca en connivencia con Macri fue un calco de lo que pasó en 2016, a principios de la gestión PRO. Los gremios, por eso, entendían que se trataba de un mensaje hacia lo que en ese momento era el flamante gobierno del Frente de Todos, que acababa de asumir, para lograr mejores condiciones en la negociación por los precios del gas para Vaca Muerta y por los aranceles en el precio de la chapa.