"Preocupado, enojado, molesto": autocrítica y reflexión de Alberto sobre las colas de jubilados en bancos

el presidente Alberto Fernández salió a hablar y expresó de forma contundente cómo se sintió al ver esas imágenes: "Preocupado, enojado, molesto"

"Alguien hizo mal las cosas. No tengo ninguna duda y por eso mi malestar también", explicó, pero aclaró que "se está trabajando mucho y nadie está pensando en renunciar"

Tras las largas colas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que se vieron ayer en los bancos de todo el país pero que hoy se corrigieron con un cronograma de pagos y otras medidas,, expresó el mandatario en una entrevista con Radio Mitre.Según explicó Fernández, el motivo del desborde en los bancos de ayer fue que "se mezcló gente que fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ayuda especial que reciben los que están fuera del sistema con personas que no habían cobrado la jubilación en su momento y fueron a cobrar"., agregó el jefe de Estado.Por eso, expresó: "Cuando vi lo que había pasado ayer, dije 'pucha, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro'". Y añadió que en la jornada de hoy se volvería "un poquito al orden".En cuanto a la forma de acercarse a los cajeros de los abuelos y la polémica que se armó en ese punto, el Presidente expresó su mirada. "Hay muchísimos jubilados que seguramente por un tema generacional no usan los cajeros y prefieren cobrar por ventanilla. A ellos tenemos que hacerles un curso acelerado", dijo, y agregó una queja porque a pesar de haber un cronograma de cobro los jubilados no lo respetaron: "Muchos abuelos dijeron 'vamos banco a cobrar la jubilación que no cobramos en marzo'".Además, el mandatario se lamentó de que en las largas colas que se vieron por televisión no se haya respetado la distancia social a pesar de las campañas de comunicación que existen al respecto., expresó.No obstante, hizo una fuerte autocrítica y, sin identificar responsables, Fernández admitió errores en el operativo pero descartó salidas de funcionarios.