Cuáles son las tres respuestas posibles del Gobierno a los que tramitaron el Ingreso Familiar de Emergencia

el Gobierno comenzó a dar respuesta a las personas que tramitaron el Ingreso Familiar de Emergencia, es decir el subsidio de $10 mil que impulsó Alberto Fernández para las familias más afectadas por la crisis económica provocada por el coronavirus y el asilamiento obligatorio

Finalmente,ANSES comenzó a responder a quienes solicitaron el IFE y tienen DNI comenzado en 0 y 1. Allí están teniendoSi la respuesta fue negativa, es que surgió de los cruces que se hicieron que los solicitantes eran Monotributistas de la categoría C en adelante, o se inscribió más de un integrante de la familia o que algún miembro percibe alguna remuneración, salario, jubilación o pensión u otras incompatibilidades.Las personas cuyas solicitudes resultaron negativas pueden ingresar también con clave a la página del organismo, donde tendrán las razones por las que quedaron excluidas del beneficio.Si la respuesta fue que está siendo analizada, eso significa que no concluyeron los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos y otras bases de datos, por lo cual hay que tener un poco más de paciencia.Si la devolución es que la solicitud fue aceptada, quiere decir que deben continuar el trámite ingresando al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia” con la clave personal. Los que no la tienen, pueden crearla en el momento a través de un acceso.Los que aprobaron la pre-inscripción, una vez que ingresaron en la cuenta personal pasan a una segunda etapa de “Inscripción, Solicitud y Validación de Datos” para completar y/o verificar una serie de datos básicos, cargar datos de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para identificar la cuenta bancaria donde se les realizará la transferencia del subsidio.Tanto el número de CBU como que pertenezca al solicitante serán validados en el mismo momento vía COELSA (Cámara Compensadora Electrónica). Una vez validados, los $ 10.000 se pagarán a esa cuenta a partir de la segunda quincena de abril.Los que no cuenten con CBU, tienen distintas opciones de pago: Sistema de Punto Efectivo de Red Link; Sistema de pago mediante Correo; Sistema de billetera virtual.No obstante, ANSES aclaró que en los casos que “en posteriores controles verifiquen la percepción de sumas indebidas por el incumplimiento de los requisitos requeridos", se procederá al recupero de las mismas, "compensándolos automáticamente con cualquier otro beneficio que le corresponda percibir al titular/solicitante, hasta cubrir el total de la deuda”, según la Resolución 84/2020 de ese organismo.Hasta el momento, según datos provisorios que difundió Clarín, más de la mitad de los que pidieron el bono –más de 6 millones de personas– consiguieron una respuesta positiva y accederán a los $10 mil a partir de mitad de mes. Lograron el sí porque pasaron los cruces de la ANSES y cumplen con las condiciones y requisitos para cobrar el beneficio.Por el contrario, 2,5 millones de personas quedaron rechazadas por no cumplir con las condiciones para recibir el IFE. Finalmente, unas 3,5 millones de solicitudes están siendo analizadas porque todavía el Gobierno todavía no tiene el resultado de los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos, y otras bases de datos.Según estas cifras, el número final de aceptados superará largamente los 3,6 millones que se estimaron inicialmente cuando se lanzó el Programa y luego se supo que el total de inscriptos era mayor a los 8 millones de personas.