Cómo sigue la cuarentena a partir del lunes

se habilitará la actividad de talleres mecánicos y gomerías, con el objetivo de mantener en condiciones los vehículos exceptuados de la cuarentena

“Muchos gobernadores me han planteado la situación de pueblos muy aislados, muy rurales, que no registran ningún caso de infección. No tiene mucho sentido mantenerlos aislados”

Este viernes por la noche el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la extension del aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus hasta el, cuando finalizaba el próximo lunes. Habrá cambios mínimos en los grandes centros urbanos y se analizará una "mayor flexibilización" en cada pueblo, según las propuestas que los gobernadadores le hagan al gobierno nacional.El jefe de Estado explicó, en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, queEntre ellos se ubican los patrulleros, ambulancias o camiones para trasladar alimentos, distribuir caudales o recoger residuos.Sobre la vuelta al trabajo diario de los bancos , Fernández confirmó algo que ya se había sido diagramado y programado por el BCRA algunos días atrás.A partir del lunes reabrián sus puertas con un protocolo para ordenar su actividad que obliga al público a pedir turnos para ser atendido en las sucursales, dispone “distanciamiento social” y limita la atención en las ventanillas para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales.“Les pedí que me expliquen en qué lugares podemos liberar la cuarentena. Entramos en una segunda etapa que a mí me gusta llamar de cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada”, puntualizó., ejemplificó.