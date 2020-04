El gobierno porteño compró barbijos a $3 mil cada uno a un director del Grupo Clarín

ahora la polémica llegó al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y hasta potenciado: la Ciudad adquirió 15 mil barbijos a un precio de $3000 por unidad a una empresa de un director del Grupo Clarín

Después del escándalo, que llegó hasta una investigación penal y el despido de una decena de funcionarios, por la compra de alimentos con precios por encima de los máximos establecidos por el gobierno nacional y que provocó la revisión de varias licitaciones,El Ejecutivo porteño realizó, en total,, tal como reveló la revista Noticias. De allí surge que el costo individual asciende a $3 mil por cada unidad. La operación salió publicada en el boletín oficial de la Ciudad el pasado 8 de abril.Sin embargo, la polémica no queda en el evidente y elevado costo de cada barbijo, sino que alcanza a quién fue el vendedor beneficiado de la operación:. Su familia es, también, dueña de un reconocido buffet de abogados.Según la resolución de compra del Ministerio de Salud, los barbijos que se compraron son de “alta eficiencia” de la marca 3M y fuentes del Gobierno de la Ciudad confirmaron que el modelo de barbijo es el 9332 FFP3 con válvula, de los más caros del mercado, aunque muy por debajo de los 3 mil pesos.Según la propia fábrica 3M en un comunicado del 8 de abril, informó que un modelo de barbijo similar –9211+– cotiza alrededor de los 3,40 dólares, que tomando un cambio de 85 pesos, resultan entre 289 y 320 pesos por unidad. La empresa también advirtió que no había aumentado sus precios durante la pandemia y que los compradores en todo el mundo debían estar atentos a posibles sobreprecios por parte de los revendedores.En el sitio de la subsidiaria argentina, el precio llega a 11,05 dólares (1040 pesos al mismo tipo de cambio). En otros distribuidores oficiales de Argentina como Segufer, una empresa sugerida en la web oficial de 3M, los mismo barbijos están cotizados a 11,05 dólares, unos 939 pesos. Y en portales internacionales como Alibaba, se pueden comprar a 8 dólares, unos 680 pesos y los envían directamente desde el puerto de Wuhan, la ciudad donde se originó el Coronavirus Covid-19.En conferencia de prensa,fue consultado sobre la polémica compra de barbijos especiales -tal como hizo Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación en reiteradas oportunidades por el caso de los alimentos- y las críticas que recibieron por el precio que se pagó por unidad. El mandatario porteño primero dudó, consultó a quienes lo acompañaban, pero no respondió. Y le pasó la palabra a su jefe de Gabinete,, quien no explicó el precio, pero sí garantizó la transparencia de la compra., dijo brevemente.