Mientras se prueban tres vacunas en humanos, la OMS alertó que el coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe A

la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la Covid-19 es 10 veces más mortal que la gripe A, la enfermedad que afectó al mundo en 2009, e hizo dos llamados de atención: instó a los países a levantar muy lentamente sus medidas de aislamiento social y señaló que se necesita una vacuna para interrumpir totalmente la transmisión del virus

Según reportó la propia OMS, son las 70 vacunas contra el coronavirus en desarrollo en todo el mundo y tres de éstas ya se están probando en ensayos con seres humanos

Mientras los medios masivos de comunicación destinan horas y horas a discutir acerca de si sirven o no las cuarentenas y qué consecuencias traerá el coronavirus en la Argentina en materia de vidas y de economía,, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra. La pandemia de H1N1, según registros oficiales, generó en la Argentina más de 12 mil muertes entre junio y novimienbre de aquel año.Hasta el momento, los gobiernos impusieron medidas de confinamiento obligatorio que, como correlato, generaron la paralización de sectores de la economía, pese a las presiones para relanzar la actividad como ocurre en la Argentina principalmente desde el espacio política del ex presidente Mauricio Macri.Al respecto, el director de la OMS recomendó a los países que encuentren "el equilibrio” entre las medidas destinadas a lucharcontra la mortalidad del coronavirus y por otras enfermedades"Sabemos que en algunos países, los casos se duplican todos los 3 a 4 días. Mientras que la Covid-19 se propaga muy deprisa, se desacelera mucho más lentamente", dijo el director de la OMS, y amplió: "Esto significa que las medidas deben ser retiradas lentamente y con control".Respecto de si se logrará interrumpir la propagación del virus mediante las medidas que están tomando los gobiernos de los países alrededor del mundo, Ghebreyesus consideró que hasta tanto no haya una vacuna segura, el riesgo de resurgimiento del virus sigue latente."En la era de la globalización, significa que el riesgo de que se reintroduzca y resurja la Covid-19 puede continuar. Al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarios par interrumpir totalmente la propagación", aseveró con firmeza.Las más avanzada en el proceso clínico es una vacuna experimental desarrollada por la empresa CanSino Biologics Inc (que cotiza en la bolsa de Hong Kong) y el Instituto de Biotecnología de Beijing, que ya está en la fase 2.En tanto, las otras dos que están siendo probadas en humanos son tratamientos desarrollados separadamente por las farmacéuticas estadounidenses Moderna Inc. e Inovio Pharmaceuticals Inc., según el documento de la máxima autoridad en materia de salud mundial, que hoy también señaló que una vacuna es la única posibilidad efectiva de frenar la infección.La industria farmacéutica espera reducir el tiempo que tarda una vacuna en llegar al mercado, normalmente unos 10 o 15 años, hasta el año próximo.Sin embargo, se habla de una posible llegada para este año. Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, trabaja en una vacuna contra el coronavirus que podría estar lista para uso público para el otoño europeo (septiembre), según el periódico londinense The Times.“Eso es casi posible si todo va perfectamente. Tenemos que ir por eso. Nadie puede dar garantías, nadie puede prometer que va a funcionar y nadie puede dar una fecha definitiva, pero tenemos que hacer todo lo que podamos tan rápido como podamos”, dijo la científica en una entrevista con el diario británico.