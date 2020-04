El campeón del mundo en México `86 que pasó del anti-populismo a bancar a Alberto por su trabajo ante el coronavirus

un campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en México 1986 parece haber abandonado sus ataques al populismo y salió a bancar fuerte a Alberto Fernández

"Que hizo muy bien cuando cerró el país. Que me encantó cuando habló y al lado suyo estaba Larreta, que no es del partido de él. Me gustó esa combinación. Ojalá que tenga la fuerza para unir a los argentinos. Le va a costar. Pero Dios quiera que pueda hacerlo. Y en lo económico, que es grave, veremos cuando se termina esto. Siempre tuvimos problemas con la plata. De alguna manera se solucionará. Yo pienso que ahora podríamos estar peor. Podríamos tener un montón de gente muerta. Es lo que hay que evitar desde el primer día que nos quedamos en casa. Ya lo dije: el virus no mira el documento"

Así como las encuestas arrojan, casi al unísono, que la imagen del Gobierno y del Presidente escalaron fuerte por su respuesta ante la llegada del coronavirus al país y oscilan entre el 70 y el 90%, el ex defensor de Boca, River y el combinado nacional de fútbol, que supo coronarse en la Copa Mundial disputada en México en el `86. "Faltan respiradores, sí, pero les faltaron a las grandes potencias del mundo. Imaginate a nosotros...", afirmó el ex zaguero central en una entrevista con Infobae, consultado sobre por qué había pedido "cerrar el país" una semana antes de que ocurriera.

Más allá de su ponderación específica respecto del trabajo del mandatario ante la pandemia, la declaración sorprende por lo que Ruggeri solía opinar respecto de temáticas y políticas vinculadas al peronismo. Cuando gobernaba, el ex futbolista pedía y llamaba a dejar de "regalar la plata" a los que "total cobran el plan", ya que "algunos están en la casa cagándose de la risa" y "se van a cortar la calle".

De hecho, ante el triunfo del Frente de Todos y la asunción de Fernández, se quejó por los festejos. "Yo banco todo, los argentinos todos para adelante. Pero la democracia no es así: no se puede hacer cada uno lo que quiere. La parrilla estaba en la vereda. No era un carrito", enfatizó antes de buscar en su celular las pruebas que confirmaban su relato.

Ahora, ante la Covid-19, también coincidió con Fernández y su frase "de la economía se vuelve pero de la muerte no". Según Ruggeri, el Presidente. Y profundizó: "Imaginate si tuviéramos 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil muertos, como tienen otros países. Sería un infierno".

Si bien se mostró de acuerdo con que los políticos "que tienen otro ingreso y no tienen que estar todo el día con el Gobierno" bajen sus sueldos, precisó que no debe ser una decisión generalizada para todos los dirigentes y funcionarios. "A ver... ¿Al Presidente qué le vamos a pedir? ¿Que siga en la Facultad dando clases para que cobre a fin de mes? Esos cargos no se pueden tocar. Debe estar fuera para que se dedique al país", ejemplificó.

Finalmente, le preguntaron qué le diría a Alberto "si tuviera la chance de hablar" con él, y Ruggeri lo llenó de elogios: