Alberto apoyó el impuesto a los ricos y apuntó contra quienes la cuestionan y "dejaron en la miseria" a los argentinos

Alberto Fernández expresó su apoyo público a la iniciativa y apuntó fuerte contra los dirigentes políticos que "dejaron en la miseria" a los argentinos y cuestionan la medida

Junto a @Martin_M_Guzman recibimos a Máximo Kirchner y @CarlosHeller para conversar sobre su proyecto de impuesto a las grandes fortunas, una herramienta útil para afrontar la lucha contra el coronavirus y las dificultades del presente con la solidaridad de los que más tienen. pic.twitter.com/r7RIzFC017 — Alberto Fernández (@alferdez) April 15, 2020

Ante los cuestionamientos del macrismo en su conjunto y los sectores concentrados de la Argentina al proyecto de ley que se presentaría en el Congreso esta semana para impulsar un impuesto extraordinario a las fortunas multimillonarias del país,El mandatario se reunió ayer con el ministro de Economía,, y los diputados nacionales del Frente de Todosy calificó dea la iniciativa. Algunos medios y editorialistas, días antes, intentaban poner una cuña entre Fernández y el proyecto., tuiteó el jefe de Estado anoche.Hoy, desde La Mataza, Fernández defendió las políticas sanitarias y de prevención contra la propagación de la Covid-19 en Argentina, al referirse a las consecuencias económicas que deja la cuarentena obligatoria y los cuestionamientos que cruzan desde el sector más duro de la oposición., señaló el jefe de Estado en un acto encabezado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza."La economía pasó muchos malos momentos y nos recuperamos. Pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la muerte y la enfermedad a nuestros compatriotas”, apuntó Fernández.Durante su mensaje, insistió en que “no está acá para dejar caer empresas y argentinos sin trabajo" y pidió "no bajar los brazos". Y enfatizó: "Estamos haciendo lo que corresponde. No teman: cuando sientan que se están quedando solos, el Estado nacional, provincial y municipal va a estar al lado suyo”.El mandatario presidencial resolvió junto a la cartera de Seguridad reforzar la presencia policial en el municipio de La Matanza, donde dispuso el traslado de unos 3.000 uniformados de Gendarmería nacional para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Se trata de un reclamo de larga data que viene realizando el distrito a las autoridades nacionales, que se remonta a la gestión de la ex intendenta y actual vicegobernadora Verónica Magario.