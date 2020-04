Sexo virtual: qué recomendó el Gobierno para las relaciones "en tiempos de Covid" y qué dijo Alberto

el Gobierno salió a aclarar dudas entre la población sobre el contagio de la enfermedad en situaciones cotidianas, como las relaciones sexuales

"Como todos sabemos a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, tosemos o estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy si el virus se elimina a través del semen y de las secreciones de la vagina y el recto"

Y en este escenario herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas o el sexting puede ser una buena alternativa

Luego de haber transcurrido casi un mes desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus y cuando, al menos, resta una semana más con este formato de obligatoriedad,La principal pregunta que recogió el Ministerio de Salud en este sentido es si el sexo es una vía de transmisión del Covid-19. Por eso, la secretaria de acceso a la Salud del Ministerio,, explicó durante el reporte matutino del Ministerio de Salud que el sexo se encuentra entre las preocupaciones de la población:De la conferencia de prensa participó, médico infectólogo, que reconoció que aún queda mucho por descubrir de la forma en la que se comporta el nuevo coronavirus:No obstante, con los datos actuales sí está claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos vinculados a las relaciones sexo-afectivas, como los besos., consideró el especialista."Hay que evitar el contacto cara cara entre otras cosas y eso incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos", evaluó en este sentido el especialista.Por eso, se refirió a qué variantes tienen las personas que están esa situación para satisfacer sus necesidades sexuales:"Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas y eso se puede seguir usando sin ningún problema. Pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas cara a cara y evitar encontrarnos con gente con las que no convivimos.", recomendó Barletta.Si bien una gran cantidad de personas conoce qué es la masturbación o cómo funcionan las videollamadas, no ocurre eso con el sexting, que es un término bastante más desconocido. Consiste en el intercambio de material sexual a través de textos, fotografías o videos en distintas plataformas online a las que se puede acceder desde el celular, la computadora o cualquier otro aparato electrónico que disponga de una pantalla.Por otro lado, el infectólogo aconsejó evitar encuentros sexuales con cualquier persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios incluso si "es alguien con quien se convive o sea una nuestra pareja estable".Consultado en una entrevista radial acerca de su opinión ante las recomendaciones sexuales en tiempos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández respondió de forma muy escueta, pero contundente."Si lo dice el Ministerio de Salud, hacele caso" , sostuvo el jefe de Estado en diálogo con Radio 10. Y añadió, entre risas: "No me hagas opinar sobre eso" .