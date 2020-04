Los intereses por USD 503 millones que Argentina no pagó hoy nacieron de tres bonos de la dupla Prat Gay - Caputo

Concretamente, los impulsores de los bonos que generaron el pago de intereses que hoy no se pudo hacer fueron los entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y secretario de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, quien fuera apodado por Macri como "el Messi de las finanzas"

Después de la presentación de los lineamientos, la oficialización de la oferta de la Argentina para la reestructuración de la deuda externa con acreedores privados bajo legislación extranjera y el rechazo de estos a esa propuesta, el ministro de Economía,, advirtió ayer que no habría otra contraoferta y que hoy no se abonaría el vencimiento de un pago de los intereses de tres títulos en dólares. Lo que no se conoció ayer esEl monto de dinero que no se abonará hoy es. Se trata de, que se rigen bajo legislación estadounidensey dejó a la Argentina en la delicada situación que atraviesa, hoy potenciada por la crisis ante la pandemia del coronavirus.Los tres papeles, junto un cuarto instrumento que ya venció en 2019, fueron oficializados mediante la re solución 146/2016, como recordó La Nación, que lleva la firma de Prat-Gay. Con esa normativa se autorizó una emisión de hasta USD 16.500 millones, con los cuales el país canceló deuda anterior.El Bonar 2021 (AA21) fue emitido el 12 de abril de 2016, a un plazo de cinco años. En aquel momento, Prat-Gay y Caputo colocaron USD 4497,4 millones de este instrumento, que se rige bajo legislación estadounidense. Fue, en su momento, un bono para grandes inversores: requería un monto mínimo de USD150.000.Su amortización de capital estaba programada para la fecha de vencimiento, el 22 de abril del año que viene. No obstante, este bono pagaba intereses semestralmente (cada 22 de abril y 22 de octubre), con una tasa del 6,875% anual.En la misma fecha, se colocaron otros USD 6497,3 millones en el Bonar 2026 (AA26), otro papel bajo legislación extranjera que requería una inversión mínima también elevada, de USD150.000.En este caso, el interés definido fue aún más alto, un 7,5% anual, que también se pagaba semestralmente (22 de abril y 22 de octubre). La amortización se estableció íntegramente al vencimiento, originalmente dispuesto para 2026.El tercero de los bonos emitidos en 2016 cuyo pago enfrenta hoy la Argentina es el Bonar 2046, que se colocó en la misma fecha de los anteriores. En este caso, el Tesoro obtuvo USD 2749,7 millones, en un instrumento que también se emitió bajo legislación de Nueva York y requirió una inversión mínima de USD150.000. En este caso, el interés fue del 7,625% anual.Estos tres instrumentos fueron incluidos en la propuesta de canje anunciada por Guzmán la semana pasada y oficializada hoy ante la Securities and Exchange Comission (SEC) estadounidense. La oferta propone a los acreedores nuevos bonos, con vencimientos en 2030, 2036 y 2047.En conjunto, los tres bonos presentan hoy un vencimiento de US$503 millones en concepto de los intereses semestrales. Si el Gobierno no realiza el pago, se abre un período de gracia de 30 días, hasta que se ingresa formalmente en "default". Con la renegociación general de la deuda como contexto, el reloj ya está corriendo.