El periodismo macrista, a tono con Macri: el "verso con K" del coronavirus y la amenaza de muerte a "la democracia"

la prensa cercana al núcleo más duro del PRO salió a sostener el relato irresponsable en plena pandemia: hablan del "verso" del coronavirus que "se escribe con K" y advierten que "probablemente no sobreviva ni la democracia"

“Si a estas ocho décadas de decadencia, a estos casi diez años de estancamiento y dos años de recesión, más el coronavirus, les agregamos un default, llegaríamos a la tormenta perfecta de la que probablemente no sobreviva ni la democracia, ni nuestra forma de vida. Creo que estamos en horas dramáticas”

"Yo duermo con la luz apagada, porque tengo la luz bien tranquila. Hice todo lo posible para abrirle los ojos, y usted se limó el balero. Vamos a ver de qué se disfraza usted cuando diga 'no la matés, no la matés' (ruidos de disparos). Este desastre lo votó usted. Con el verso del coronavirus salen los delincuentes, van por todo, yo a veces creo que coronavirus se escribe con K"

Mientras el propiofirmó una carta para pedir la apertura de la cuarentena y tildar de "autoritarios" a los gobiernos que, como el argentino, cuidan la salud a la vez que implementan medidas para sostener la economía ante la parálisis por el aislamiento,Por un lado, el analista político y panelista de La Nación y TNadhirió a la falsa dicotomía entre la economía y la salud y ponderó a la primera por encima de la segunda, al lanzar una temeraria advertencia sobre la posibilidad de que la crisis que dejó Macri po la deuda podría llevar a la muerte de la democracia en el país.En un webinar para la Fundación Mediterránea, el consultor sostuvo que “la Argentina se enfrenta por estas horas a un problema recurrente que, en estas circunstancias, tiene una importancia relativa mayor: la crisis de la deuda” e indicó que “con los problemas de arrastre que traía el país más el coronavirus, ya había un desastre muy significativo"."Si a eso le agregamos un default de la deuda, es probable que se origine una crisis de características muchísimo más complejas que cualquiera de las crisis que tuvo el país”, continuó.Y alertó en abierto tono golpista:Como corolario, destacó que "el gran protagonista" es el presidente Fernández. "Se borraron las dudas respecto de su capacidad de liderazgo", aseguró.Pero usó eso para seguir derrapando: "El riesgo que trae esta crisis es que también signifique una trampa para el presidente Fernández, que lo lleve a sobreexagerar la variable sanitaria de la crisis y no pondere con la misma intensidad otras variables que son tanto o más importantes"., sentenció.El segundo irresponsable fue el siempre polémico. El periodista de Radio 10 y A24 lanzó teorías conspirativas contra Cristina Fernández de Kirchner, criticó la llegada de los médicos cubanos, aseguró que el gobierno de Alberto usó el coronavirus para liberar presos y que salgan "a robar" y sentenció, escandalosamente:"Ni en la segunda guerra mundial se vivió con el susto que se vive en Argentina. En Miami liberaron las playas y se fueron todos a la playa. Recién escuchaba que los médicos cubanos, había uno que lo justificaba. Sobran médicos en la Argentina, pibes que se recibieron y no tienen laburo, que les faltan dos materias para recibirse y pueden asistir mejor que estos cubanos. Les firman la boleta y el hermano de Fidel Castro le dice: 'qué te pongo, ¿médico o abogado?' Andá para adelante", comenzó.Etchecopar hizo público un audio de un supuesto preso en una unidad de San Isidro. El interno pedía que la gente se sume a la lucha de los convictos por recuperar su libertad y así evitar riesgos propios de la pandemia."Este país es joda, a mí me gustaría saber si en Estados Unidos un preso va a hablar así. Esto lo votó usted, cuando a usted le roben, le maten a su hijo, se metan en su casa, acuérdese que metió el voto diciendo 'el asadito'. Esto es lo que están logrando. Por un lado, quieren meter a los médicos cubanos, por el otro largar a los chorros. Con lo que costó meter a los narcotraficantes, violadores. Pero lo bueno de largarlos es que va a haber media población robando afuera", siguió el mediático.Y concluyó su derrape: