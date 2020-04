Ginés aseguró que "hay poca circulación del virus" y confirmó que no hubo positivos en los testeos en Constitución

el ministro de Salud, Ginés González García, informó que no se detectaron casos positivos en los análisis rápidos que se hicieron en la estación de trenes de Constitución y, si bien destacó que no se obtienen "diagnósticos" sino que se trata de "ver lugares de gran concentración de personas", sostuvo que "hay poca circulación del virus"

Ante la expectativa por los resultados después de la insistencia de algunos sectores en el reclamo de, explicó el funcionario que, acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, confirmó que el testeo lo harán "en todos los lugares en los que haya sospechas de circulación comunitaria del virus".Además, González García ponderó la buena recepción que hubo entre las personas. "La gente está con una actitud positiva, con ganas de ayudar y colaborar", celebró.Por el contrarrio, el ministro reconoció tenerpara atender personas con coronavirus, que "a quedarse sin respiradores". En ese sentido, se refirió a la falta de materiales y cómo se está solucionando. "Nos faltaba la vestimenta que necesitaban y no teníamos en el país, por eso la compramos en el exterior", dijo, a días de que se conozca que un 14% del personal de salud se contagió de Covid-19, de acuerdo a los números oficiales., añadió. En esa línea, contó que ya mantuvo reuniones con los sindicatos para que "intensifiquen la capacitación de los trabajadores para cuidarse".Ginés también confirmó que se evalúa el permiso para salidas administradas de niños, como una caminata a la vuelta de la manzana. "Todos los días estamos mejorando la capacidad de respuesta y aprendiendo lo que tenemos que hacer y lo que no, tuvimos errores y tenemos que extremar los cuidados con los trabajadores de la salud y las profesiones de riesgo en particular", apuntó en declaraciones radiales.